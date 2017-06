Mazajā Mežotnes pilī 29. jūlijā plkst. 20.00 ikgadējā Pētera Vaska fonda rīkotajā koncertā uzstāsies "Trio Sōra", kurā apvienojušās jaunas un talantīgas mūziķes no Latvijas, Francijas un Itālijas, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Trio muzicē vijolniece no Latvijas Magdalēna Geka, pianiste Polīne Šenē no Itālijas un čelliste Anžela Legaza no Francijas.

Jau sesto gadu Pētera Vaska fonds vasaras koncertam pasūta skaņdarbus latviešu komponistiem, un šogad klavieru trio mūziku sacerējuši ievērību guvušie komponisti Platons Buravickis un Indra Riše. Koncertā skanēs arī Morisa Ravēla un Pētera Vaska mūzika.

"Trio Sōra" izveidojies 2015. gadā, un jau kļuvis par piecu starptautisku konkursu un balvu laureātu. Par uzvaru vienā no konkursiem trio ieguva iespēju ierakstīt debijas albumu, kas iznāca 2016.gada novembrī (Haidna, Bēthovena un Mendelszona trio) un jau saņēmis vairāku ekspertu atzinību. Tāpat "Trio Sōra" ieguvis prestižā Kuhmo kamermūzikas festivāla Somijā "Oļega Kagana piemiņas balvu" par labāko kameransambļa atskaņojumu.

Šo gadu laikā trio jau uzstājies pianisma festivālā "La Roque d'Anthéron", Parīzes filharmonijā, Francijas Radio un Parīzes "Jauno talantu" koncertu sērijā, bet šosezon tas piedalīsies festivālos "Folle Journée" jeb "Trakā diena" Nantē un "Romantiskās naktis" Francijā, kā arī koncertēs Somijā, Beļģijā, Šveicē, Anglijā, Latvijā un pat Japānā.

Pagājušā gada rudenī "Trio Sōra" dalībnieces uzsāka studijas prestižajā "Karalienes Elizabetes Mūzikas kapelā", kur mācās arī pie slavenā "Artemi" stīgu kvarteta dalībniekiem (atgādināsim, ka šā kvarteta sastāvā muzicē izcilā latviešu vijolniece Vineta Sareika), kā arī Parīzes Nacionālajā mūzikas un dejas Konservatorijā studē maģistrantūrā kameransamblī pie profesores Klēras Dezēras (Claire Désert). Kopš 2016.gada oktobra trio ir arī ECMA jeb Eiropas kamermūzikas akadēmijas dalībnieks, bet decembrī uzsācis trīs gadu rezidēšanu "ProQuartet – CEMC" Parīzē.

Trio dalībnieces savu meistarību papildinās meistarklasēs pie "Ebène" kvarteta un "Danel" kvarteta mūziķiem, pie leģendārā "Beaux-Arts" trio pianista Menahema Presslera, kā arī "Trio Wanderer" mūziķiem, Migela da Silvas (Miguel da Silva), Garija Hofmana (Gary Hoffman), Denī Paskāla (Denis Pascal) un citiem ievērojamiem māksliniekiem.

"Trio Sōra" saņēmis atbalstu no Adami un Mejera fondiem, kā arī Sendenī (Saint-Denis) pilsētas. Vijolniece Magdalēna Geka spēlē Camillus Camilli 1737.gadā darinātu vijoli, ko viņai laipni aizdevis Karalienes Elizabetes Mūzikas kapelas sponsors.

Biļetes uz koncertu, sākot ar trešdienu, 14. jūniju, varēs iegādāties "Biļešu paradīzes" kasēs, kā arī internetā.