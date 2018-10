8. novembrī, svinot Latvijas valsts simtgadi, koncertcikla " Dzimuši Latvijā " ietvaros uz Latvijas Nacionālās operas skatuves satiksies mūsdienu spožais pianists – Jefims Bronfmans un viens no trim pasaules labākajiem orķestriem – Amsterdamas Karaliskais "Concertgebouw" orķestris. Kopā ar izcilo orķestri uzstāsies arī Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas simfoniskais orķestris. Diriģents – Filips Herevēge, portālu "Delfi" informē VSIA "Latvijas Koncerti" pārstāvji.

Koncertā skanēs Kārļa Marija fon Vēbera uvertīra operai "Oberons", Johannesa Brāmsa Otrā simfonija un Ludviga van Bēthovena Ceturtais klavierkoncerts, kurā solists būs viens no mūsdienu spožākajiem pianistiem Jefims Bronfmans.

"Klausīties Bronfmanu spēlējam Bēthovena Ceturto klavierkoncertu ir kā būt ar cilvēkiem piebāztā istabā brīdī, kad sāk runāt izcils orators un pārējie atkāpjas un klausās ar dedzīgu uzmanību," raksta Čikāgas laikraksts "Sun Times . "Šis pianists tiešām ir liels kā lācis, un, kad skaņdarbs pieprasa pēkšņu uzbangojumu, pianists to arī bez minstināšanās sagādā. Viņš spēj rēkt, bet spēj arī čukstēt. Viņš muzicē visdažādākajās dinamikas gradācijās, acumirklī pārmetas no vienas galējības uz otru, pirmās daļas sākuma akordus nospēlējot bez lieka trača, bet vēlāk sagrābjot izcilās solo starpspēles ar tādu spēku, ka pirmās daļas beigās pat Čikāgas simfoniskā orķestra izsmalcinātā publika pārkāpj nerakstīto likumu un uzsprāgst aplausu vētrā."

Jefims Bronfmans ir viens no nedaudzajiem mūziķiem, kuru regulāri mēģina "savervēt" festivāli, orķestri un diriģenti. Viņa spožā tehnika, spēks un izcilās liriķa dotības vienmēr slavē gan prese, gan klausītāji.

Bronfmans regulāri sadarbojas ar tādiem spilgtiem diriģentiem kā Daniels Bārenboims, Herberts Blomsteds, Semjons Bičkovs, Rikardo Šaijī, Daniēle Gati, Valērijs Gergijevs, Mariss Jansons, Džeimss Levains, Zubins Mehta, Andris Nelsons, Saimons Retls u.c. Vasarās Bronfmans ir regulārs viesis Eiropas un ASV lielākajos festivālos. Bronfmans ir sniedzis daudzus solokoncertus lielākajās Ziemeļamerikas, Eiropas un Tālo Austrumu koncertzālēs, ieskaitot kritiķu un publikas slavētās debijas Kārnegija zālē un Eiverija Fišera zālē. 1991. gadā Krievijā Bronfmans piedalījās koncertsērijā ar Īzaku Stērnu, un tā bija viņa pirmā uzstāšanās dzimtenē kopš emigrēšanas uz Izraēlu 15 gadu vecumā. Tajā pašā gadā Bronfmans saņēma prestižo Eiverija Fišera Balvu (Avery Fisher Prize) – vienu no augstākajiem apbalvojumiem amerikāņu instrumentālās mūzikas pasaulē. 2010. gadā viņš ASV Ziemeļrietumu universitātē saņēma Džīnas Gimbelas Leinas balvu klavierspēlē.

Guvis plašu atzinību par solo, orķestra un kamermūzikas ierakstiem, Bronfmans ticis nominēts sešām "Grammy balvām, plūcot laurus 1997. gadā ar trim Bartoka klavierkoncertiem, kas ierakstīti ar Esu Peku Salonenu un Losandželosas filharmonisko orķestri. Starp Bronfmana jaunākajiem ierakstiem ir 2014. gada Grammy nomināciju saņēmušais Magnusa Lindberga Otrais klavierkoncerts – speciāli viņam pasūtināts un ieskaņots kopā ar Ņujorkas filharmonisko orķestri Alana Gilberta vadībā. Bronfmans kopā ar Marisu Jansonu un Bavārijas Radio simfonisko orķestri ir ierakstījis Čaikovska Pirmo klavierkoncertu, savukārt Bēthovena Piekto klavierkoncertu kopā ar Andri Nelsonu un Karalisko "Concertgebouw" orķestri. Lista Otro klavierkoncertu Bronfmans ierakstījis kopā ar Franci Velzeru-Mestu un "Vīnes filharmoniķiem", bet Rahmaņinova Trešais klavierkoncerts ieskaņots ar "Berlīnes filharmoniķiem" un Saimonu Retlu.

Jefims Bronfmans dzimis Taškentā un 1973. gadā emigrējis uz Izraēlu, kur mācījies pie pianista Aries Vardi (Arie Vardi), Telavivas Universitātes Rubina akadēmijas vadītāja. Amerikā studējis Ņujorkas Džuljārda skolā, Marlboro Mūzikas skolā un Kērtisa Mūzikas institūtā. 2015. gadā Bronfmans kļuva par Manhatanas Mūzikas skolas Goda doktoru.

Amsterdamas Karaliskais "Concertgebouw" orķestris ir viens no pasaules labākajiem orķestriem. Slavenais latviešu diriģents Mariss Jansons bija orķestra galvenais diriģents no 2004. līdz 2015. gadam. Karaliskais "Concertgebouw" orķestris ir dibināts 1888. gadā. Simtajā orķestra jubilejas gadā (1988. gadā) tas oficiāli saņēma apzīmējumu – "Karaliskais". Orķestra mājvieta ir viena no izcilākajām pasaules koncertzālēm – Amsterdamas "Concertgebouw". Orķestra patronese ir Nīderlandes karaliene.

Projekta "Side by Side" (Blakus) ietvaros katrā Eiropas valstī, kurā orķestris uzstājas, koncerts tiek atklāts, atskaņojot vienu skaņdarbu kopā ar attiecīgās valsts Mūzikas akadēmijas studentu orķestri.

Koncertcikls "Dzimuši Latvijā" ir Latvijas valsts simtgades notikums, kuru atbalsta Kultūras ministrija. Koncertcikla ietvaros Latvijas klausītājiem tiek piedāvāta iespēja pieredzēt gan Latvijas jauno talantu, gan jau starptautiski atzītu un pasaulē pieprasītu mūzikas zvaigžņu uzstāšanos Latvijas simtgadē Latvijas koncertzālēs.

Koncertu organizē VSIA "Latvijas Koncerti" sadarbībā ar Kultūras ministriju. Biļetes "Biļešu paradīzes" kasēs un internetā.