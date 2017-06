Šovasar jau 11. gadu Salacgrīvā pulcēsies melomāni, hipsteri, mākslinieki, ikdienas nogurdinātie un krāsainas uzdzīves alkstošie. 14. jūlija vakarā vārtus "Positivus" festivāls, lai trīs dienu garumā piedāvātu muzikālas dzīres acīm, ausīm un prātam. Ja gadījumā plašajā grupu piedāvājumā vēl neesat paspējuši noorientēties vai arī vēlaties atklāt ko jaunu, portāls "Delfi" piedāvā noklausīties piecus singlus no tikko iznākušiem vai vēl tikai topošiem albumiem, kurus noteikti dzīvajā izpildījumā būs iespējams dzirdēt Salacgrīvā.

"alt-J" – "In Cold Blood"

"Relaxer" ir angļu indīroka apvienības "alt-J" trešais studijas albums, kas nāca klajā 2. jūnijā. "In Cold Blood" ir otrais singls no šī albuma, un tā narators ir neviens cits kā pankroka leģenda Igijs Pops. Viegli ņurdošā balsī viņš klipa sākumā iepazīstina klausītājus ar meža peli – nakts dzīvnieku, kas mielojas ar sēklām. "Viņai ir jābūt piesardzīgai. Ienaidnieki ir visur," stāsta Pops.

"Nothing But Thieves" – "Amsterdam"

Eseksas alternatīvā roka grupas "Nothing But Thieves" jaunais albums "Broken Machine" pie klausītājiem nonāks 8. septembrī, taču tā pirmais singls "Amsterdam" noklausāms jau tagad. Pati apvienība atklāj, ka pirms albuma ierakstīšanas uzsākšanas visas dziesmas nemaz neesot bijušas gatavas, bet "Amsterdam" procesa laikā itin kā atdzīvojusies, tāpē arī kļuvusi par pirmo singlu.

"Cigarettes After Sex" – "Each Time You Fall in Love"

Ambientā popa izpildītāji no Bostonas "Positivus" apmeklētājus ar savām romantiski dūmakainajām melodijām priecēs jau otro gadu pēc kārtas. Tiesa, pa šo laiku apvienība ir paspējusi izdot debijas albumu, kas pie klausītājiem nonāca 9. jūnijā. Pirmais singls no albuma ar tādu pašu nosaukumu kā grupai ir "Apocalypse" un tas ir gana valdzinošs debijas albuma kopējās noskaņas vēstnesis.

"Maxïmo Park" – "Risk to Exist"

"Risk to Exist" ir pirmais singls no sestā britu indīroka blices "Maxïmo Park" albuma ar identisku nosaukumu, kas klajā nāca 21, aprīlī. Grupas līderis Pols Smits (Paul Smith) par jauno albumu saka, ka ar to vēlējušies "pateikt kaut ko par pasaules kārtību". "Ja tu kaut ko redzi un domā, ka kādam par to vajadzētu iestāties, vienalga, kas tā būtu par problēmu, tad iestājies! Eksistē atbildība – gan kā pilsonim, gan kā cilvēkam."

"JP Cooper" – "Passport Home"

Britu dziesminieks, kurš visu apguvis pašmācības ceļā, pamanījies savā daiļradē apvienot gan indīroku, gan gospeļus, radot melodiskas un gana lipīgas kompozīcijas. Viņa dziesma "Birthday" tika iekļauta nu jau, šķiet, par kulta filmu kļuvušās "Fifty Shades Darker" skaņu celiņā. Savukārt "Passport Home" ir dredainā muzikanta jaunākais veikums no topošā debijas albuma.

Kā ziņots, šovasar "Positivus" festivāls noritēs no 14. līdz 16. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla galvenās – "Lattelecom skatuves" – būs alternatīvā roka leģenda "Pixies", britu popmūziķe Elija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi aktuāli mākslinieki kā "The Lumineers", "Rae Sremmurd", Hose Gonzales, "Maxïmo Park", Kamasi Washington, "Mew", "Austra", JP Cooper, L.A. Salami, "Cigarettes After Sex", "Dzelzs vilks", "Dagamba", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Nothing But Thieves", Mārgareta Glaspija, Džūlija Džeklina, "Bandmaster", Eska un citi.

