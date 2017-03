Līdz 15. aprīlim interesentiem ir iespēja iegādāties pirmās biļetes uz neatkarīgo mūzikas, mākslas un ekoloģijas festivālu "Komēta", kas šogad plānots no 7. līdz 9. jūlijam, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Tāpat kā iepriekšējā gadā "Komēta" norisināsies Daugavgrīvas cietoksnī un iemiesos vērtības, par kurām runā – cieņu pret vidi, kultūru, vēsturi un vienam pret otru.

"Komēta" ir neatkarīgs festivāls, tas vēlas saglabāt pilnu atbildību par saturu, ko piedāvā festivāla dalībniekiem. Festivālā nebūs produktu izvietojuma vai reklāmas, un tas izturas ar lielu cieņu pret vēsturisko vidi, kurā notiek. Tam nepieciešami alternatīvi finansiāli risinājumi, jo festivāls "Komēta" nepārdod savu auditoriju uzņēmumiem, kas manipulētu ar viņu izvēlēm, raksta festivāla rīkotāji.

Biļetes uz festivālu iespējams iegādāties pūļa finansēšanas vietnē "Indiegogo", vienlaikus padarot pašu festivālu iespējamu. Lai festivāls varētu notikt vēlamajā formātā, līdz 15. aprīlim savs atbalsts, nopērkot biļeti, ir jāapliecina 900 ziedotājiem.

Visa saziedotā nauda tiks novirzīta mākslinieku honorāriem, ceļa izdevumiem, skaņu tehnikas nodrošināšanai un festivāla teritorijas iekārtošanai.

"Ja mēs gribam festivālu bez reklāmām un plastmasas, tie esam mēs paši, kas to var vai nevar padarīt iespējamu. Šis festivāls ir iespējams tikai tad, ja mēs visi, kas sapņojam līdzīgus sapņus – par dzīvu, radošu, pasaules ritmā pulsējošu, nekomerciālu notikumu – no sapņiem pārejam pie darbiem. Patlaban notiek sarunas ar māksliniekiem un mākslinieku apvienībām no Vācijas, Nigērijas, Dienvidāfrikas, Norvēģijas, Francijas, Krievijas, Spānijas, Ukrainas. Tas, vai šie mākslinieki varēs atbraukt, šobrīd ir atkarīgs no visiem mums. Vēlies festivālu – atbalsti to jau tagad," uzsver festivāla "Komēta" pārstāvis Dāvis Kaņepe.

Pirmo reizi festivāls "Komēta" notika 2016. gadā. Tas tika nominēts LSM kultūras balvai kā 2016. gada pārsteigums, kā arī saņēma simpātiju balvas no biedrības "Ascendum" un sarunu festivāla "Lampa" neatkarīgajā pilsētas balvu "Rīgas metrs" apbalvošanas ceremonijā.

2016. gada "Komētā" piedalījās mākslinieki no Mali, Ganas, Kostarikas, Ukrainas, Argentīnas, Izraēlas, Francijas, Vācijas, ASV, Latvijas, Lietuvas.

Tāpat kā pērn, 2017. gada "Komētā" sola bagātīgu dzīvās un elektroniskās mūzikas klāstu, "Komētas akadēmiju", laikmetīgo cirku, ekoloģisko pārtiku un negaidītus pārsteigumus. Jau tradicionāli pēdējā dienā – svētdienā - festivāls "Komēta" būs pieejams ik vienam apmeklētājam bez maksas ar īpašu programmu gan bērniem, gan senioriem.

Plašāk par festivāla principiem – www.festivalskometa.lv.