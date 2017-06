Spīķeru kvartālā 16. jūnijā no plkst. 19.00 brīvdabas koncertā uzstāsies "Anneli Arro & Friends", savukārt turpinājumā mūziķis Kriss Noa (Chris Noah), portālu "Delfi" informē rīkotāji.

Igauņu izcelsmes Latvijā dzimusī Anneli Arro, kas spēlē bungas-perkusijas arī latviešu indie-pop grupā "Sus Dungo", sadarbībā ar Tomu Taukuli izdevusi savu pirmo solo albumu "Lucas" (2016). Koncertā pievienosies īpašs talantīgu mūziķu sastāvs – sastāvs Marika Arro (vokāls), Maija Andersone (vijole), Samuel Di Gioia (vijole) un Rihards Lībietis (elektriskā ģitāra).

Kriss Noa, īstajā vārdā Krists Indrišonoks ar mūziku sāka nodarboties jau bērnībā, taču 12 gadu vecumā pabeidzot mūzikas skolu, pilnībā pievērsās sportam. Aptuveni 17 gadu vecumā palēnām atsāka muzicēt un pirmo reizi arī dziedāt. 20 gados ar brāļa palīdzību tapa demo ieraksts gabalam "Had it All". Parādot dziesmu domubiedriem, atsauksmes bija pozitīvas kā rezultātā trīs mēnešus vēlāk tika izdots debijas singls. Pirmajai dziesmai sekoja dziesma "You", kas spēja ielauzties radio SWH Top 10, kā arī Radio 5 topā.

2017.gada maijā jaunais dziesmu autors klajā laida debijas EP ar nosaukumu "What About Tomorrow?" un pirmais singls "Spark" iekarojis Latvijas radio topus, kā arī ticis iekļauts "Spotify" oficiālajā playlistē "Fresh finds:Six strings". Debijas mini albums ir klausāms visās populārākajās straumēšanas vietnes.

Koncerts notiks Spīķeru kvartāla laukumā, Maskavas ielā 8. Pasākuma sākums plkst. 19.00. Ieeja bez maksas.