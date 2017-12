"Nickelback" nesen uzsāka tūri Ziemeļamerikā, viesojoties 45 pilsētās un spēlējot vairāk nekā 600 000 fanu. Ar "Feed The Machine" tūri grupa atzīmē atgriešanos Eiropā pēc sava devītā studijas albuma ar tādu pašu nosaukumu.

"Mēs nevaram vien sagaidīt, kad atgriezīsimies un varēsim spēlēt visiem fantastiskajiem cilvēkiem Eiropā! Šovi vienmēr bijuši vieni no tiem, kurus atceramies visspēcīgāk, un tā enerģija, kādu mūsu Eiropas draugi katru vakaru sniedz ir pozitīvi infekcioza! Šis tik tiesām būs grandiozākais šovs, kādu jebkad esam snieguši, un mēs esam gatavi vienai milzīgai ballītei!', komentē "Nickelback" vokālists Čads Krogers.

Kā informē koncerta rīkotāju pārstāvji, kopš dibināšanas brīža 1995. gadā Albertā, Kanādā, "Nickelback" ir nostiprinājuši savu statusu kā viena no komerciāli nozīmīgākajām un svarīgākajām grupām pēdējās divās desmitgadēs.

Grupas pārdošanas rezultāti mērāmi vairāk nekā 50 miljonos vienību, tādējādi ir nostiprinājusi savu statusu kā 11. vislabāk pārdotā mūzikas grupa un kā otrā vislabāk pārdotā ārzemju grupa ASV 21. gadsimtā. "Nickelback" hitu "How You Remind Me" "Billboard" nodevēja par dekādes "Top Rock" hitu.

Savukārt "Nickelback" albumam "All The Right Reasons" Amerikas Ierakstu Industrijas Asociācija piesķīrusi Dimanta statusu (pārdots 10 miljonos kopiju) un ievietojusi grupu Elites sarakstā. Savas muzikālās karjeras laikā grupa ir saņēmusi deviņas "Grammy" balvu nominācijas, trīs Amerikas Mūzikas balvas, Pasaules Mūzikas balvu, "People's Choice" balvu, 12 "JUNO" balvas, septiņas "MuchMusic" video balvas, kā arī ir iekļauti Kanādas "Walk of Fame" (2007).

"Nickelback" sastāvā ir Čads Krogers (vokāls, ģitāra), Raiens Pīks (ģitāra, bekvokāls), Maiks Krogers (basģitāra) un Daniels Adērs (bungas, bekvokāls).

Fanu kluba biedriem ir iespēja iegūt biļetes pirmajiem – no trešdienas, 6. decembra, pulksten 10.00. Informācija par pievienošanos fanu klubam atrodama mājaslapā.

Savukārt oficiālā biļešu tirdzniecība sāksies piektdien, 8. decembrī, pulksten 10.00 "Biļešu servisa" kasēs un internetā.