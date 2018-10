''Hokanam Hardenbergeram jūs varat dot jebkuru skaņdarbu un viņš to nospēlēs – brīnišķīgi, nepiespiesti un ar pārliecību,'' reiz teicis Kolins Andersons izdevumā ''Classical Source''. Viens no pasaulē ievērojamākajiem trompetes spēles meistariem – zviedru trompetists Hokans Hardenbergers (Håkan Hardenberger) – 14. oktobrī kopā ar diriģentu Andri Nelsonu un Leipcigas "Gewandhausorchester" orķestri uzstāsies arī uz Latvijas Nacionālās operas skatuves.

Izcilais trompetists Hokans Hardenbergers dzimis 1961. gadā Malmē, Zviedrijā. Trompeti sācis apgūt pavisam nejauši – kad Hardenbergers bija vien astoņus gadus vecs, viņa tēvs šo mūzikas instrumentu bija sarūpējis kā Ziemassvētku dāvanu. Sākotnēji trompetes spēli apguvis pie komponista Bo Nilsona (Bo Nilsson), vēlāk turpinājis studijas Parīzes Konservatorijā pie Pjēra Tibo un Losandželosā pie Tomasa Stīvensa, tagad Hokans Hardenbergers ir viens no ievērojamākajiem trompetes spēles meistariem pasaulē.

Viņa uzstāšanās bieži tiek raksturotas kā izcilas, daudzveidīgas un iedvesmojošas – līdzās klasikai, Hokana Hardenbergera repertuārā bieži sastopami arī jauni un virtuozi trompetes skaņdarbi.

Mākslinieks regulāri uzstājas ar tādiem pasaulē ievērojamiem orķestriem kā Bostonas simfoniskais orķestris, Ņujorkas filharmonijas orķestris, Vīnes filharmonijas orķestris, Londonas simfoniskais orķestris un Berlīnes filharmonijas orķestris. Tāpat mākslinieks sadarbojas arī ar tādiem diriģentiem kā Martins Brabinss (Martyn Brabbins), Alans Gilberts (Alan Gilbert), Daniels Hardings (Daniel Harding), Ingo Mecmahers (Ingo Metzmacher), Jans Storgards (John Storgårds) un Andris Nelsons. Tieši Hardenbergera pamudināts, diriģents Andris Nelsons atsācis spēlēt trompeti, ko nebija darījis kopš savas diriģenta karjeras sākuma. Turklāt ar Hardenbergera uzdāvināto trompeti diriģents jau uzstājies arī vairākos koncertos, un tagad ņem to līdzi visos savos koncertceļojumos.

14. oktobrī gaidāmajā koncertā trompetists atskaņos 20. gadsimta vācu avangardista Bernda Aloiza Cimmermana trompetes koncertu "Nobody Knows the Trouble I See". Pats mākslinieks šo skaņdarbu raksturo, kā ''mazu mikrokosmosu'', un šajā sezonā to spēlē īpaši bieži, tādējādi atzīmējot Bernda Aloiza Cimmermana simtgadi. Savukārt koncerta otrajā daļā Leipcigas "Gewandhausorchester" orķestris kopā ar diriģentu Andri Nelsonu atskaņos komponista Gustava Mālera slaveno Piekto simfoniju.

Biļetes uz Andra Nelsona, Hokana Hardenbergera un Leipcigas "Gewandhausorchester" orķestra koncertu vēl pieejamas tirdzniecībā visās Biļešu Paradīzes kasēs un internetā. Koncertus organizē Andreja Žagara Kultūras atbalsta un attīstības fonds.

Koncertcikls "Dzimuši Latvijā" ir Latvijas valsts simtgades notikums, kuru atbalsta Kultūras ministrija. Koncertciklā Latvijas klausītājiem tiek piedāvāta iespēja pieredzēt gan Latvijas jauno talantu, gan jau starptautiski atzītu un pasaulē pieprasītu mūzikas zvaigžņu uzstāšanos Latvijas koncertzālēs.