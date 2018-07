Piektdien, 20. jūlijā vārtus vēris 12. "Positivus" festivāls un pirmie apmeklētāji jau sākuši baudīt atmosfēru. Šogad publika īpaši tiek lutināta ar festivālam labvēlīgiem laikapstākļiem, un vismaz pirmajā dienā mūzikas mīļotājus sagaida saulaina svelme.

Jau ziņots, ka "Positivus" šogad notiek no 20. līdz 22. jūlijam, trīs dienu garumā piedāvājot daudzveidīgu muzikālo programmu. Festivāla galvenie mākslinieki šogad ir "Years&Years", "The Prodigy" un "Nick Cave and the Bad Seeds".