"Arēnā Rīga" 12. februārī uzstāsies Losandželosas grupas "The Neighbourhood" (THE NBHD). Šajā pasaules turnejā grupa prezentēs savu trešo albumu ar tādu pašu nosaukumu – "The Neighbourhood".

"The Neighbourhood" dibināta 2011. gadā, tomēr pirmais pilna garuma albums "I Love You" tika ierakstīts tikai divus gadus vēlāk. Albums debitēja "Billboard 200" albumu topā 39. vietā, bet jau dažus mēnešus vēlāk dziesma "Sweater Weather" ieguva milzu popularitāti un izvirzījās klausītāko singlu topu virsotnēs.

Kolektīva dalībnieki ir bērnības draugi, viņi visi mācījās vai dzīvoja kaimiņos. Savam nosaukumam grupa izvēlējās vārda "neighbourhood" britu rakstības variantu, jo amerikāņu bija jau aizņemts.

Kā uzsver koncerta rīkotāji no "Bravo Events", mūziku, ko spēlē "The Neighbourhood", ir grūti pieskaitīt pie kāda noteikta stila. To var saukt par "dark-pop" vai pop-mūzikai tuvināto "indie rock". Tas ir "indie, pop", "hip-hop", "r'n'b" un alternatīvo ģitāras melodiju sajaukums. Žurnāls "Rolling Stone" raksturo grupu kā "noskaņu pilnu" un "melanholisku", īpaši uzsverot mūziķu emocionalitāti un ekspresiju. "The Neighbourhood" līderis Džese Razerfords (Jesse Rutherford) ir ļoti harizmātisks. Viņu mēs dēvēt par šīs desmitgades Kurta Kobeina iemiesojumu. Turklāt grupu raksturo pārdomāts un ļoti konceptuāls vizuālais stils. Fotogrāfiju un videoklipu melnbaltais motīvs kļuva par grupas savdabīgo vizītkarti.

""The Neighbourhood" dziesmu teksti ir eksistenciālu motīvu piepildīti. Tajos tiek skartas personiskās tēmas – cilvēku bailes un vājības, mīlestība un tuvinieku zaudēšana, panākums un skaudība, uzmācīgās idejas. Tomēr tas viss ir pasniegts atbrīvotā manierē – bez pārspīlējuma. Razerfords atklāti runā par personīgajām un intīmajām lietām. Viņš burtiski izliek savas emocijas uz papīra, pēc tam pārvēršot izjustas rindas dzejā un akordos. Šī atklātība lielā mērā arī saista miljoniem fanu visā pasaulē," grupas līderi raksturo koncerta rīkotāji.

Savu trešo albumu "The Neighbourhood" grupa ir izdevusi 2018. gada martā. Albumā iekļautas 12 kompozīcijas, kuras iedvesmoja "r'n'b" liriskas un romantiskas melodijas. 12. februārī, pasaules turnejas ietvaros, "The Neighbourhood" prezentēs albumu Latvijas publikai. Koncertā "Arēnā Rīga" skanēs ne tikai jaunas dziesmas, bet arī kompozīcijas no agrākiem albumiem. Biļešu pārdošana uz koncertu sāksies piektdien, 5. oktobrī.