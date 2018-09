Lielajā ģildē 28. septembrī uz vienas skatuves satiksies Berlīnes "Konzerthaus" orķestris un viena no Eiropas aktīvākajām un pieprasītākajām solo ērģelniecēm Iveta Apkalna . Viens no Vācijas vadošajiem orķestriem Latvijā uzstāsies pirmo reizi, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no VSIA "Latvijas Koncerti".