Pirms 60 gadiem – 1957. gada 6. jūlijā – notika zīmīga iepazīšanās, proti, pirmo reizi satikās mūziķi Džons Lenons un Pols Makartnijs. Nākamie bītli "saskrējās" Svētā Pētera baznīcas dārza svētkos Liverpūlē, kur uzstājās Lenona grupa "The Quarrymen".

Intervijā Lielbritānijas raidsabiedrībai BBC Makartnijs atklāj, ka uz liktenīgajiem dārza svētkiem viņu līdzi paņēmis skolas draugs, ar kuru abi uztur draudzīgas attiecības vēl aizvien. Kad Makartnijs tur nonācis, viņš dzirdējis spēlējam kādu grupu, un dzirdēto viņš atzinis par "diezgan labu" esam.

Džons grupā spēlēja ģitāru un dziedāja. Makartnijs atminas, ka Lenons uz skatuves izskatījies "diezgan stilīgs" - ar rūtainu kreklu un ieveidotiem matiem. Viņš izpildīja "The Dell Vikings" dziesmu "Come And Go With Me", kurai nav zinājis vārdus, tāpēc sagudrojis tos pats.

Pēc uzstāšanās Makartnijs, kuram tolaik bija 15 gadi, kopā ar grupu devās uz krogu, kur sameloja par savu vecumu, lai tiktu pie dzēriena. Lenons par viņa talantu un zināšanām par mūziku bija tādā sajūsmā, ka piedāvāja viņam pievienoties grupai.

Pēc gada "The Quarrymen" sastāvam pievienojās arī Džordžs Harisons. 1959. gada sākumā visi sākotnējie mūziķi apvienību pameta, atstājot Lenonu, Makartniju un Harisonu bešā. Gada laikā viņi atrada bundzinieku un pārsauca grupu par "The Beatles". Pārējā stāsta daļa jums ir zināma.