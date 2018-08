Piektdien, 2018. gada 17. augustā, saistībā ar grupas " Prāta vētra " koncertu Mežaparkā, no pulksten 16, atbilstoši pasažieru plūsmai, tiks organizēti papildu reisi 11. tramvaja maršrutā, portālu "Delfi" informē " Rīgas satiksmes " pārstāvis Viktors Zaķis.

Informējam, ka papildu reisi, atbilstoši pasažieru plūsmai, plānoti arī pēc koncerta noslēguma.

Jau iepriekš ziņots, ka 17. augustā "Prāta Vētra" noslēgs "Skārda bungu tūri" ar vērienīgāko no tūres koncertšoviem Rīgā, Mežaparka Lielajā estrādē. Rīgas koncertā "Prāta Vētras" uzstāšanos papildinās arī īpašie viesi no Zviedrijas - grupa "The Royal Concept".

Biļetes uz koncertiem var iegādāties internetā, TK "Spice" informācijas centrā un pilsētu kultūras namu kasēs.