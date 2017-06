Popē jau otro gadu notiks dziesminieku festivāls 'Vārti'

Foto: Publicitātes foto

Šovasar, no 21. līdz 23. jūlijam, Popē, tās estrādē, muižas parkā, zirgu stallī, pilskalnā, pļavās un alejās notiks dziesminieku jeb, kā to šogad nosaukuši paši rīkotāji, "dullo dauku" festivāls "Vārti", piedāvājot virkni pasākumu – koncertus, literāros lasījumus, dziesmu ugunskurus un nakts mistērijas, portālu "Delfi" informē viena no festivāla rīkotājām, dzejniece un režisore Maija Kalniņa.