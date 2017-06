"Positivus" festivāls ir ģimenēm draudzīgs brīvdabas pasākums un, lai lielisko atmosfēru varētu izbaudīt visa ģimene, ik gadu festivāla teritorijā tiek organizēta īpaša atpūtas vieta pašiem mazākajiem – Bērnu sala. Kamēr vecāki bauda plašo festivāla programmu – mūziku un mākslu uz vairākām skatuvēm, bērni var notvert īpašo "Positivus" gaisotni paši savā mini festivālā.

"Positivus" ir svētki visiem, un tieši tādēļ bērniem arī šogad sagatavota lieliska atpūtas, izklaides un zinātkāres rosināšanas programma. Visu festivāla norises laiku par bērnu labsajūtu Bērnu salā rūpēsies profesionālas auklītes no privātā bērnudārza "Rezidence Laumiņa". Festivāla jaunie apmeklētāji varēs izzināt pasauli, darbojoties raķešu izgatavošanas darbnīcā un iepazīstot fizikas likumus kopā ar zinātnes centru "Zinoo", apgūstot svešvalodu pamatus kopā ar mācību centru "Little More", iemaņas mūzikas instrumentu spēlē ar Andžeja Grauda bungu skolu un "Yamaha" mūzikas skolu.

Mazās rociņas tiks nodarbinās arī radošajās darbnīcās. Māksliniece Egija Zīrāpa bērniem iemācīs kolāžas tehniku, savukārt papīra leļļu darbnīca "Claudia" šoreiz būs veltīta dažādu novadu tautastērpiem. Bērnu salā neiztikt arī bez dažādām prātu attīstošām aktivitātēm – būs iespējams uzspēlēt galda spēles kopā ar "Brain Games", piedalīties burtošanas čempionātā ar "Kokmaizītēm", kā arī uzbūvēt savu nākotnes pilsētu kopā ar "Varis Toys" jauno arhitektu skolu un rast pašus radošākos risinājumus ar "BauBau Toys" koka konstruktoriem. Īpašas videi un bērniem draudzīgas rotaļlietas piedāvās arī "Smuklietu" attīstošās spēles.

Tāpat mazajiem festivāla apmeklētājiem būs iespēja izpriecāties izdevniecības "Liels un mazs" lasīšanas mājā, savukārt kopā ar deju skolu "Colour Point" atklāt brīnišķīgo baleta pasauli. Ja dienas izskaņā uznāks miedziņš, tam varēs noskaņoties ar miega filmiņām no pasakas.net.

Kas jāzina, apmeklējot festivālu ar bērnu

Bērnu salā var nodot pieskatīšanai bērnus no trīs līdz 12 gadu vecumam. Bērni, kas jaunāki par trim gadiem, var atrasties Bērnu salā tikai kopā ar vecākiem vai aizbildņiem. Ieejas maksa vienam Bērnu salas apmeklējumam ir 7 eiro, un bērnu tur var atstāt bez pārtraukuma uz laiku ne ilgāku par četrām stundām. Tā kā Bērnu salas ietilpība ir ierobežota, priekšroka tiek dota iepriekšpārdošanā iegādāto biļešu īpašniekiem, taču biļetes ir iespējams nopirkt arī uz vietas. Ievest bērnu Bērnu salā un no tās izvest var tikai viena un tā pati persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Vecākiem vajadzētu parūpēties, lai bērniem būtu laikapstākļiem piemērots apģērbs – karstā laikā galvassega, lietus laikā – atbilstošs lietu necaurlaidīgs apģērbs, piemēroti apavi utt. Saulainā laikā jāatceras lietot saules aizsardzības līdzekļus. Tāpat vecākiem jāraugās, lai bērns ir pietiekami paēdis un izgulējies. Bērnu salā būs pieejams dzeramais ūdens, taču maltītes gan jāietur kopā ar vecākiem kādā no festivāla ēdināšanas zonām.

Bērniem līdz 10 gadu vecumam ieeja "Positivus" festivālā ir bez maksas. 11 līdz 16 gadus veciem jauniešiem "Positivus" ieejas biļetes var iegādāties ar 50% atlaidi no biļetes pamatcenas. Jauniešu biļetes pieejamas gan iepriekšpārdošanā, gan festivāla norises dienās, pērkot biļeti kopā ar tādu pašu pieaugušā biļeti. Der zināt, ka festivāla apmeklētājiem, kuri jaunāki par 16 gadiem, laika posmā no plkst. 22.00 līdz 8.00 rītā iekļūt un uzturēties festivāla teritorijā atļauts tikai pieaugušā uzraudzībā. Apmeklējot koncertus, gados jaunākiem bērniem ieteicams izmantot īpašas austiņas, kas slāpē troksni un saudzē dzirdi.

Kā jau ziņots, šovasar "Positivus" festivāls noritēs no 14. līdz 16. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla lielākās – "Lattelecom skatuves" – būs alternatīvā roka leģenda "Pixies", britu popmūziķe Elija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi aktuāli mākslinieki kā "The Lumineers", "Rae Sremmurd", Hose Gonzales, "Maxïmo Park", Kamasi Washington, "Mew", "Austra", JP Cooper, L.A. Salami, "Cigarettes After Sex", "Dzelzs vilks", "Dagamba", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Nothing But Thieves", Mārgareta Glaspija, Džūlija Džeklina, "Bandmaster", Eska, ģitārists Mārcis Auziņš, ģitārists Matīss Čudars, Platons Buravickis, duets "Tehnikums", "Polifauna" un citi.

Biļetes uz "Positivus" var iegādāties visās "Biļešu servisa" kasēs un "Positivus" mājaslapā.