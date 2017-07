"Positivus" festivāla laikā Salacgrīvas Zvejnieku parks kļūst par īstu pilsētu, kurā trīs dienu garumā mūzikas un mākslas baudītāji var baudīt kvalitatīvu atpūtu. Šogad sadarbībā ar ilggadējo partneri, festivāla oficiālo radio – "Radio SWH", "Positivus" festivālam būs arī sava radio stacija "Positivus SWH pop-up radio", ko varēs dzirdēt tikai Salacgrīvā, tikai festivāla norises laikā, noregulējot savus radio uztvērējus uz lokālo radio frekvenci 94,1 FM. Radio publiski skanēs arī vairākās festivāla zonās, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no "Positivus Music".

"Šī ir pirmā reize, kad Latvijā kādam pasākumam ir sava īpašā radiostacija, un mēs, "Positivus" festivāla rīkotāji, esam lepni, ka sadarbībā ar ilggadējo partneri "Radio SWH" izdevies šo radiostaciju atvērt tieši festivāla laikā. Mums ir bijusi sava "Positivus" avīze, "Positivus" televīzija, ir pieejama "Positivus" mobilā aplikācija, un tagad būs arī "Positivus SWH pop-up radio," teic viens no "Positivus" festivāla organizatoriem Ģirts Majors. "Rīkojot lielāko mūzikas un mākslas pasākumu Baltijā, mums ir svarīgi, lai festivāla apmeklētājiem būtu pieejama visa nepieciešamā informācija pēc iespējas ērtāk, līdz ar to ir lieliski, ka arī mūsu sadarbības partneri ir gatavi jauniem, neordināriem risinājumiem."

"Positivus SWH pop-up radio sāks skanēt jau no ceturtdienas, 13. jūlija, pēcpusdienas plkst.17.00 līdz ar festivāla telšu pilsētiņas atvēršanu, savukārt "dzīvais ēters" startēs piektdien plkst. 10.00 ar spilgtākajām Radio SWH personībām – Andri Freidenfeldu, Arti Dvarionas, Kasparu Breidaku, Arturu Krūzkopu un citiem. Visas trīs festivāla dienas no plkst.10.00 līdz 22.00 "Positivus SWH pop-up radio ēterā tiks atskaņota festivāla mūzika, intervēti festivāla mākslinieki, rīkotāji, viesi un partneri, būs arī dažādi konkursi, akcijas un spēles. Radio klausītāji varēs iepazīties ar "Positivus" festivāla vienpadsmit gadu mūzikas izlasi, izvēlēties savu dziesmu īpašajā rubrikā "Hei, dīdžej, uzliec šito!". Radio ēterā izskanēs visa būtiskākā informācija par festivāla norisi, organizatoriska rakstura norādes, tiks sniegta palīdzība, lai atrastu noklīdušus draugus, pazaudētas vai atrastas mantas, kā arī pārraidīta cita festivāla apmeklētājiem būtiska informācija.

"SWH pop-up radio būs uztverams visā Salacgrīvā un divu līdz trīs kilometru rādiusā ap pilsētu frekvencē 94.1 FM, kā arī īpaši kvalitatīva apraide tiks nodrošināta vairākās publiskajās zonās – telšu pilsētiņā, ēdināšanas zonā, pie galvenās ieejas, kā arī pie "SWH pop-up radio" studijas festivāla teritorijā.

Kā jau ziņots, šovasar "Positivus" festivāls noritēs no 14. līdz 16. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla lielākās – "Lattelecom skatuves" – būs alternatīvā roka leģenda "Pixies", britu popmūziķe Elija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi aktuāli mākslinieki kā "The Lumineers", "Rae Sremmurd", Hose Gonzales, "Maxïmo Park", Kamasi Washington, "Mew", "Austra", JP Cooper, L.A. Salami, "Cigarettes After Sex", "Dzelzs vilks", "Dagamba", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Nothing But Thieves", Mārgareta Glaspija, Džūlija Džeklina, "Bandmaster", Eska, ģitārists Mārcis Auziņš, ģitārists Matīss Čudars, Platons Buravickis, duets "Tehnikums", "Polifauna" un citi.

Visa festivāla programma lejupielādējama šeit.

Biļetes uz "Positivus" var iegādāties visās "Biļešu servisa" kasēs un "Positivus" mājaslapā.