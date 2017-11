"Nick Cave and The Bad Seeds" izziņoti kā pirmie 2018. gada "Positivus" festivāla galvenie mākslinieki. Leģendārais dziesmu autors, rakstnieks un aktieris ar savu slavenāko muzikālo apvienību uzstāsies festivāla noslēdzošajā dienā, svētdien, 22. jūlijā, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji no "Positivus Music".

Līdz ar pirmā mākslinieka izziņošanu netiek celta trīs dienu biļešu cena, bet no 22. novembra tirdzniecībā nonāk arī festivāla vienas un divu dienu biļetes.

"Triumfs, rokenrola manifestācija un ekstraordināra atbilde neiedomājamajam," šādus un vēl krāšņākus epitetus izvēlas mūzikas apskatnieki, lai raksturotu Nika Keiva un "The Bad Seeds" koncertus, kas jau sajūsminājuši klausītājus šī gada Eiropas turnejas laikā un iepriekš. Gandrīz trīsdesmit piecus gadus šī unikālā mūziķu apvienība piedāvā tumšu un ekstravagantu laikmetīgo rokmūziku, kas neatstāj vienaldzīgus. Radusies no Nika Keiva iepriekšējās grupas "The Birthday Party" pelniem, "The Bad Seeds" apvieno "kosmopolītiski domājošus vizionārus, kuri ir gatavi pārkāpt jebkādas iedomātās mūzikas robežas un radīt oriģinālu skanējumu, kam līdzvērtīgu neatrast".

"Jau sākot ar 1984. gadā izdoto debijas albumu "From Her To Eternity", Niks Keivs un "The Bad Seeds" izklausās kā neviena cita grupa uz visas zemeslodes, un šo unikālo nervu mūziķiem ir izdevies noturēt vēl šodien. Savas muzikālās daiļrades laikā "The Bad Seeds" ir ļāvušies visdažādākajiem eksperimentiem, tostarp pilnīgi tumšam un absurdam "šausmu" rokam, tīram un naivam garāžrokam vai pat pankroka vilinājumam, tomēr vienmēr saglabājot savu tik īpašo noskaņu, kas ļauj viņus atpazīt jau no dziesmu pirmajām taktīm," raksta koncerta rīkotāji.

Katram no Nika Keiva un "The Bad Seeds" albumiem ir savs stāsts, un jaunākajam no tiem, "Skeleton Tree", tas ir smeldzes un sāpju pārpilns, jo albuma ierakstīšanas laikā pusaudža vecumā bojā gāja viens no Keiva dēliem, un var tikai minēt, kādas emocijas un dialogi ar Visumu ir iekodēti šajā ierakstā. Taču traģēdija ir palikusi pagātnē, un šodien sešdesmitgadīgais Keivs uz skatuves ir izcilā formā, turklāt neticami atklāts pret klausītājiem, neslēpjot emocijas, tostarp sēras. Taču par spīti tik skumjajam fonam, Keiva koncerti ir dzīvi apliecinoši. Tajos izskan ne tikai dziesmas no jaunākā albuma, bet arī tādas, kas jau izturējušas laika pārbaudi, gan no ikoniskā "Boatmans Call", gan gotiskajām "Murder Ballads", gan citām dziesmu kompilācijām.

"No skaistuma, kas salauž sirdi, līdz vāji pārvaldītam haosam, grupa sniedz pārsteidzoši pacilājošu arēnas koncertu," Keiva un grupas Lielbritānijas uznācienu raksturo izdevums "The Guardian".

"Pacilājošs, pat brīžiem eiforijas pārpilns šovs. Esot tik tālu cik vien iespējams no skumju sagrauta tēla, Keivs iejutās kvazireliģiska līdera lomā, izstiepjot rokas pret faniem un aizkurot viņu emocijas dzīvi apliecinošā negantas skaņas ugunī," – tā briti "Independent", vienlaikus nodēvējot Keivu par "gotisko ceremonijmeistaru".

Eiropas un Lielbritānijas koncertturneja šogad ir pilnībā izpārdota, taču zināms, ka nākamā gada vasarā Niks Keivs un "The Bad Seeds" ar koncertu sēriju ieradīsies Ziemeļeiropā, tostarp arī 22. jūlijā "Positivus" festivālā Latvijā.

Līdz ar pirmā mākslinieka izsludināšanu pārdošanā nonāk arī "Positivus" festivāla vienas un divu dienu biļetes. Biļetes cena festivāla apmeklējumam vienu dienu ir 50 eiro, savukārt divām dienām – 69 eiro. Cena festivāla apmeklējumam trīs dienu garumā paliek nemainīga – 79 eiro bez telts vietas un 87 eiro ar ieeju telšu pilsētiņā. Biļetes uz festivālu iespējams iegādāties festivāla mājas lapā, kā arī "Biļešu servisa" kasēs un interneta.