"Positivus" festivāls ir ģimenēm draudzīgs pasākums un, lai pasākuma atmosfēru varētu izbaudīt visa ģimene, festivāla teritorijā tiek organizēta īpaša atpūtas vieta pašiem mazākajiem – Bērnu sala, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Visas trīs festivāla dienas Bērnu salas aktivitātes tiks iesāktas ar iesildīšanos kopā ar Andžeja Grauda bungu skolu. Visu festivāla norises laiku par bērnu labsajūtu Bērnu salā rūpēsies profesionālas auklītes no privātās pirmsskolas iestādes "Laumiņu rezidence", savukārt ikvienam bērnam kopā ar saviem vecākiem būs iespēja atpūsties īpaši iekārtotā "TakTil" atelpas stūrītī.

Kopā ar "Kokmaizītēm" bērni varēs meklēt apslēptos dārgumus. Lai atrastu apslēptos dārgumus, būs jāpiedalās īstā "Burtošanas čempionātā" ar zilbju medībām un vārdu šifrēšanu. Savukārt "Claudia" papīra leļļu darbnīcā būs iespēja gan interesanti pavadīt laiku, gan gūt ieskatu Latvijas kultūrā un tradīcijās, krāsojot, izgriežot un apģērbjot papīra lelles etnogrāfisko novadu tautastērpos.

Rāmākā atpūtas brīdī bērni varēs pazīmēt ar "Drawies" augļu, dārzeņu un burtu formas krītiņiem. Iepazīt to dažādos zīmēšanas stilus, piemēram, uzvilkt ar vienu rokas kustību precīzu apli vai vairākas līnijas vienlaikus. Ja bērnu lielākais draugs ir daba, tad, dabas darbnīca "Mazais un lielais mums visapkārt" būs īstā vieta, kur izzināt un atpazīt augus un dzīvniekus, kuri sastopami ikdienā. Zinātniski pamatotus brīnumus rādīs zinātkāres centra "Zinoo" eksperimentu darbnīca. Kopā ar "Zinoo" būs iespēja pārbaudīt dabas likumus, mācīties matemātiku lēkājot, izbaudīt gravitāciju šūpolēs un izmēģināt dažādas tehnoloģijas.

Bērnu salā neiztikt arī bez dažādām prātu attīstošām aktivitātēm – būs iespējams uzspēlēt galda spēles kopā ar "Brain Games". Torņu celšana no mašīnām, putniem, krūzēm un dažādiem zvēriem, spēlēs "Halli Cups" un "Dzīvnieki uz dzīvniekiem", augļu matemātika spēlē "Halli Galli", pazudušās kūkas meklēšana spēlē "Outfoxed" un daudz citu neticamu piedzīvojumu. "Brain Games" valstībā varēs izmēģināt arī dārza spēles, kas pārbaudīs bērnu ātrumu, veiklību un precizitāti.

Rīgas cirka skolas darbnīcās bērniem būs iespēja spēlēt cirka spēles un iegūt iemaņas dažādās cirka disciplīnās: žonglēšanā, objektu manipulācijā un pāru akrobātikā. Savukārt, "TusiBusi" piedāvās sejas apgleznošanu, balonu figūriņas, lielos ziepju burbuļus, rotaļas un dejas.

Bērnu salas vakari noslēgsies saulrietā ar sirsnīgajām animācijas studijas "Dauka" un pasakas.net sarūpētajām animācijas filmiņām, un izdevniecības "Liels un mazs" grāmatiņām. Latviešu autoru animācijas studijas "Dauka" filmiņas pirms došanās pie miera ļaus iepazīt skaistus un jaukus stāstus, kuru pamatā ir latviešu folklora un klasiskā bērnu literatūra.

Bērnu salā būs iespēja atstāt pieskatīšanai bērnus no 3 līdz 12 gadu vecumam. Bērni, kas jaunāki par 3 gadiem, var atrasties Bērnu salā tikai kopā ar vecākiem vai aizbildņiem. Ieejas maksa vienam Bērnu salas apmeklējumam ir 7 eiro, abonements trim dienām - 15 eiro. Ievest bērnu Bērnu salā un no tās izvest var tikai viena un tā pati persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Darba laiks: 20. jūlijs no plkst. 12:00 - 22:00, 21. jūlijs no plkst. 10:00 - 22:00, 22. jūlijs no plkst. 10:00 - 22:00.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šogad notiks no 20. līdz 22. jūlijam. Festivāla galvenie mākslinieki ir "Nick Cave & The Bad Seeds", "The Prodigy" un "Years & Years". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi mākslinieki kā Tove Lo, Mura Masa, Lauv, Torres, "The Barr Brothers", Youngr, Jeremy Loops, Marlon Williams, Ivan Dorn, MESA, "Dagamba", Noëp, Confidence Man, Justinas Jarutis, Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris", Vladislavs Nastavševs/ "Ezeri", Edavārdi, "Frankie Animal", ansis, "Tehnikums", "The Family Dog", "Autographic", Praga II, "nesen", "Polifauna", "Laika suns", "Regīna", "Sigma", GBDJ un daudzi citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta.

Biļetes uz Positivus festivālu nopērkamas "Positivus" mājaslapā un "Biļešu servisa" kasēs, kā arī internetā.