12. pašmāju un ārzemju mūzikas festivāls "Positivus", kas notiks Salacgrīvā no 20. līdz 22. jūlijam izziņo blogeru, vlogeru un sociālo mediju viedokļu līderu – influenceru – pieteikšanos mediju akreditācijai, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

"Positivus" festivāla organizatori meklē blogerus, vlogerus un sociālo mediju viedokļu līderus, kuri var nodrošināt aktuālu, oriģinālu un radošu saturu pirms, pēc, kā arī festivāla norises laikā. Mediju akreditācijai pieteikties aicināti gan jau atzīti blogeri un vlogeri, gan jaunās un uzlecošās sociālo mediju zvaigznes, kam "Positivus" festivāls var kļūt par lielisku iespēju parādīt sevi plašākai auditorijai.

Festivāla norises laikā visi akreditētie mediji varēs iekļūt festivāla Mediju zonā, kur norisināsies intervijas, preses pasākumi, kā arī tikšanās ar festivāla mūziķiem, māksliniekiem un citām radošām personībām. Tāpat akreditētajiem medijiem būs atļauts festivāla teritorijā izmantot profesionālo foto un video tehniku.

Akreditēto blogeru, vlogeru un sociālo mediju viedokļu līderu skaits ir ierobežots, tāpēc katrs pieteikums tiks individuāli izvērtēts, ņemot vērā to vispārējo atpazīstamību un profesionalitāti, kā arī plānoto publikāciju detalizētu saturu pirms, pēc un festivāla laikā.

Pieteikties mediju akreditācijai iespējams līdz 15. jūnijam, aizpildot anketu festivāla mājaslapā vai šeit.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šogad notiks no 20. līdz 22. jūlijam. Festivāla galvenie mākslinieki ir "Nick Cave & The Bad Seeds", "The Prodigy" un "Years & Years". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi mākslinieki kā Tove Lo, Mura Masa, Lauv, Torres, "The Barr Brothers", Youngr, Jeremy Loops, Marlon Williams, Ivan Dorn, MESA, "Dagamba", Noëp, Confidence Man, Justinas Jarutis, Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris", Vladislavs Nastavševs/ "Ezeri", Edavārdi, "Frankie Animal", ansis, "Tehnikums", "The Family Dog", "Autographic", Praga II, "nesen", "Polifauna", "Laika suns", "Regīna", "Sigma", GBDJ un daudzi citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta.

Biļetes uz "Positivus" festivālu nopērkamas festivāla mājaslapā un "Biļešu servisa" kasēs, kā arī internetā.