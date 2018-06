"Positivus" festivāla Dabas skatuve, kas ik vasaru simtiem festivāla apmeklētāju pulcē milzu priežu pakājē Salacgrīvas kāpās, arī šoreiz piedāvās daudzveidīgu mūzikas žanru un mākslas programmu – sākot no muzikāliem un literāriem priekšnesumiem, un beidzot ar improvizācijas teātri un komiķu stāvizrādēm, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Arturs Skutelis ir viens no zināmākajiem un atzītākajiem latviešu repa mūziķiem. Spēja meistarīgi izstāstīt stāstu, darbs ar valodu, plašs asprātīgu metaforu arsenāls un vārdu spēles labākajās hiphopa žanra tradīcijās padara Arturu par vienu no latviešu pagrīdes repa nozīmīgākajiem un interesantākajiem izpildītājiem.

Īpašajā "Jersika Records" muzikālajā stundā uz Dabas skatuves ar pavisam jaunu un svaigu materiālu uzstāsies vieni no labākajiem Latvijas džeza un improvizētās mūzikas māksliniekiem.

Interneta žurnāls "Satori" visus svētlaimīgos un jestros festivāla apmeklētājus aicinās uz brīdi ieskatīties literātu dzīves tumšākajos nostūros. Četri jaunie un vidējās paaudzes autori lasīs savus šovasar tapušos darbus. Viņus iedrošinās "Satori" galvenais redaktors Ilmārs Šlāpins.

Ar grūvīgu ritmu, lipīgām melodijām un ciniskiem tekstiem uz Dabas skatuves uzstāsies "Martas asinis", savukārt "Kasetes", iedvesmojušies no pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu popmūzikas savienojumā ar mūsdienīgiem indie ritmiem, uzstāsies ar enerģiskiem populāru latviešu dziesmu remiksiem. Jaunā viļņa šlāgerus no Rīgas atvedīs Čipsis un Dullais, kas pēc deviņu gadu pārtraukuma atgriežas festivālā. "Spāre" spēlēs un dziedās latvisku psihedēlisko roku, balstoties uz iepriekš sarakstītām dziesmām, melodiskām līnijām vai dzejoļiem.

Latviešu psihedēlisko rokmūzikas ansambli "The Bad Tones", kas iepriekš zināms kā "The Pink Elephant". Spontāno apvienību "Duo Jacques", ko veido režisore Žanete Skarule un producente Linda Pēterkopa, satiekoties vizuāli karstās un muzikāli veldzējošās sesijās. Postpadomju mantojuma un nostalģijas, Alises Stefanovičas tumšo elektropopa projektu "Podruga". Kā vieni no nedaudziem emocionālās mūzikas žanra pārstāvjiem Latvijā uzstāsies arī "Himnas" muzikāli izvērstākā sastāvā. "Mionia" koncertu uz skatuves papildinās stīgu trio Sarma Gabrēna, Līva Tomiņa un Baiba Bergmane, un ģitārists Edgars Rugājs. Audiovizuālu pieredzi piedāvās DJ & VJ duets "Pachamama Beats", vedot krāsainos ceļojumos ne tikai uz tālām pasaules malām, bet arī sapņiem. DJ Kaspar Kondrat kopā ar "Trashy Kid" apvienos dažādus mūzikas stilus, klausītājam sniedzot eklektisku un pārsteigumiem pilnu ceļojumu.

Reinis Jaunais pārsteigs ar savām ģitārspēles prasmēm, spēju spēlēt dažādās tehnikās, kā arī savām oriģināldziesmām. "Rihards Lībietis Orchestra" izpildīs plašas dinamikas instrumentālu pasaules mūziku. Evija Vēbere eksperimentēs ar dažādām elektroniskām un akustiskām skaņām, radot te sapņainas, te trauksmainas kompozīcijas, taču viņas unikālākais instruments un dārgakmens būs balss, kurai līdzīgas sastopamas ārkārtīgi reti.

Positivus festivāls ir dažādu mākslas un kultūras žanru satikšanās, tieši tāpēc par labu garastāvokli un smaidu sejā arī šogad parūpēsies stand-up komiķu apvienības "Comedy Latvia", "Comedy Estonia", "KiKiT" kopā ar "Prieka ministriju" un "ArtiŠok" improvizācijas teātri.

Kā noslēdzošie Dabas skatuves programmas mākslinieki gaidāmi magnētiskā sviestroka grupa "Sūdi", kas nu jau ir kļuvusi par ikgadēju un neatņemamu programmas rezidentu. Ikviena viņu uzstāšanās ir notikums un vienlaicīgi satīrisks pārskats par svarīgām tēmām.

Jau ziņots, ka šogad festivālā uzstāsies: "Nick Cave & the Bad Seeds", "The Prodigy", "Years & Years", Tove Lo, Mura Masa, Lauv, Torres, "The Barr Brothers", Youngr, Jeremy Loops, Marlon Williams, Ivan Dorn, MESA, "Dagamba", Noëp, Confidence Man, Justinas Jarutis, Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris", Vladislavs Nastavševs / "Ezeri", Edavārdi, "Frankie Animal", ansis, "Tehnikums", "The Family Dog", "Autographic", Praga II, "nesen", "Polifauna", "Laika suns", "Regīna", "Sigma", GBDJ un daudzi citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta.

"Positivus" festivāls notiks no 20. līdz 22. jūlijam Salacgrīvā.

Biļetes uz "Positivus" festivālu nopērkamas "Positivus" mājaslapā un "Biļešu servisa" kasēs, kā arī internetā.