"Pirmie "Positivus" festivāli sakrita ar pirmajiem "Piena" gadiem. Tajos valdošā brīvība un prieks lielā mērā ietekmēja mūsu izvēli rīkot pašiem savu festivālu. Vēl jo priecīgāk, ka abi vēl joprojām norisinās, tādēļ bija praktiski neiespējami atteikt Ģirta Majora piedāvājumam veidot "Piena svētku" skatuvi šī gada "Positivus" festivālā. Esmu drošs, ka šis prieks būs klātesošs arī pēc pāris mēnešiem Salacgrīvā," atzīst "Piena svētku" organizators Mārtiņš Mielavs.

Programmu papildina arī Ivan Dorn, "Mesa", Edavārdi, "Noëp", Juris Kaukulis un Jauno Jāņu orķestris, "Dagamba", "Confidence Man", Vladislavs Nastavševs tandēmā ar eksperimentālo mūzikas grupu "Ezeri", Justinas Jarutis un "Frankie Animal". Šie mūziķi uzstāsies uz festivāla divām lielākajām skatuvēm.

Šogad festivālā uzstāsies: "Nick Cave & the Bad Seeds", "The Prodigy", "Years & Years", "Tove Lo", "Mura Masa", "Lauv", "Torres", "The Barr Brothers", "Youngr", Jeremy Loops, Marlon Williams, Ivan Dorn, "Mesa", "Dagamba", "Noëp", "Confidence Man", Justinas Jarutis, Juris Kaukulis un Jauno Jāņu Orķestris, Vladislavs Nastavševs un "Ezeri", Edavārdi, "Frankie Animal", ansis, "Tehnikums", "The Family Dog", "Autographic", "Praga ||", "nesen", "Polifauna", "Laika suns", Regīna, "Sigma", GBDJ un daudzi citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta.

"Positivus" festivāla 2018 biļešu cenas

Trīs dienu biļete bez telts vietas – 85 eiro

Trīs dienu biļete ar telts vietu – 93 eiro

Divu dienu biļete – 69 eiro

Vienas dienas biļete – 50 eiro

Biļete ieejai Telšu pilsētiņā – 10 eiro

VIP biļete – 250 eiro

Trīs dienu Grupas biļete (6 pers.) bez telts vietas – 425 eiro

Trīs dienu Grupas biļete (6 pers.) ar telts vietu – 465 eiro

Trīs dienu biļete ar ISIC karti* – 70 eiro

Trīs dienu biļete ar telts vietu ar ISIC karti* – 75 eiro

*Piedāvājums spēkā līdz 20.05.2018, pērkot vienu biļeti. ISIC karte, ar kuru iegādāta biļete, būs jāuzrāda pie ieejas festivālā.

Biļetes uz festivālu nopērkamas "Positivus" mājaslapā un "Biļešu servisa" kasēs, kā arī internetā.