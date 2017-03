'Positivus' izziņo šīs vasaras festivāla galvenos māksliniekus

Šovasar "Positivus" festivālā Salacgrīvā galvenie mākslinieki būs amerikāņu alternatīvās rokmūzikas dzīvā leģenda – grupa "Pixies", dziedātāja Elija Goldinga, kā arī 2012. gada prestižās "Mercury" balvas ieguvēji – britu indie roka grupa "Alt-J", portālam "Delfi" pavēstīja festivāla rīkotāji "Positivus Music".

Festivāls Salacgrīvas Zvejnieku parkā norisināsies jau vienpadsmito reizi – no 14. līdz 16. jūlijam.

Baltijā lielākais populārās mūzikas un mākslas festivāls 2. martā izziņo pirmos 20 no vairāk nekā 90 gaidāmajiem māksliniekiem. Uz festivāla skatuvēm kāps amerikāņu hiphopa duets "Rae Sremmurd", dziesminieks Hosē Gonzaless (José González), dāņu grupa "Mew", briti "Nothing but Thieves", dziedātājs JP Cooper, Džeza saksofonists Kamasi Vašingtons (Kamasi Washington), Kanādas grupa "Austra" ar latviešu izcelsmes dziedātāju Keitiju Stelmanis priekšgalā, grupa "Cigarettes After Sex", BBC jauno mūziķu aptaujas "Sound of 2017" uzvarētāja, dziedātāja Ray Blk, dziedātājs L.A. Salami, multiinstrumentālists ESKA no Londonas, austrāliešu dziedātāja Džūlija Džeklina (Julia Jacklin), amerikāņu dziesminiece Mārgareta Glaspija (Margaret Glaspy), kā arī pašmāju grupas "Dzelzs vilks", "Bandmaster", "Dagamba" un "Pienvedēja piedzīvojumi".

"Pixies" uz festivāla galvenās – "Lattelecom" – skatuves kāps piektdien, 14. jūlijā. Sestdien, 15. jūlijā, uz šīs skatuves uzstāsies Elija Goldinga, par festivāla noslēgumu svētdien, 16. jūlijā, rūpēsies grupa "Alt-J".

"Nordea" skatuves galvenais mākslinieks piektdien, 14. jūlijā, būs britu dziedātājs JP Cooper, kurš Lielbritānijā spēlē izpārdotus koncertus. Viņa dziesma iekļauta arī filmas "Fifty Shades Darker" oficiālajā skaņu celiņā. Sestdien "Nordea" skatuves kulminācija būs kanādiešu apvienības "Austra" uzstāšanās, savukārt svētdien uz festivāla otrās lielākās skatuves programmu noslēgs dāņu alternatīvā roka apvienība "Mew".

Biļetes uz vienpadsmito Positivus festivālu var iegādāties www.positivusfestival.com, "Biļešu servisa" kasēs un "Nordea" bankomātos. Pieejamas vienas dienas (35 eiro), divu dienu (50 eiro), trīs dienu (75 eiro) biļetes, kā arī trīs dienu biļetes ar telts vietu (83 eiro) un VIP biļetes (250 eiro). Tikai festivāla mājaslapā jauniešiem vecumā no 11 līdz 16 gadiem iespējams iegādāties jauniešu biļetes ar 50% atlaidi. Tuvojoties festivālam, biļešu cena paaugstināsies.