Kā jau katru gadu "Positivus" festivāls piedāvā ne tikai plašu mūzikas programmu, bet arī īstu kino gardēžu filmu programmu. Arī šovasar LG Electronics kino telts piedāvājumā būs jaunākais no pašmāju kino – Latvijas simtgadei veltītas filmas, aizkustinoši dokumentālie stāsti, krāšņas īsfilmas, Kannu klasika un plaša spektra indie filmas, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Kino programmā īpaši akcentētas būs trīs skatītāju iecienītās Latvijas simtgades programmas filmas. Piektdien būs skatāms saviļņojošs piecu pirmklasnieku portretējums – Ivara Selecka filma "Turpinājums", sestdien piedzīvojumu filma – Madaras Dišleres debija "Paradīze 89", bet svētdien Laura un Raita Ābeļu dokumentālā drāma "Baltu ciltis", pēc kuras sekos arī diskusija ar enerģisko filmu režisoru klātbūtni. Būs iespēja iztaujāt filmas veidotājus un uzzināt gan par SPA rituāliem senču stilā, gan noskaidrojot to, kas palicis ārpus filmas kadra.

Kannu festivāla skatītāju apjūsmota kino teltī atkārtoti skatāma būs restaurētā Rolanda Kalniņa filma "Elpojiet dziļi jeb Četri balti krekli". Šajā pavasarī tā kļuva par pirmo latviešu filmu, kas tika demonstrēta Kannu kinofestivāla programmā "Kannu klasika" blakus Ingmara Bergmana, Larsa fon Trīra un Spaika Lī darbiem.

Kamēr piedzīvojumu meklētājs Kārlis Bardelis devies laivā pāri Klusajam okeānam, dokumentālajā piedzīvojumu filmā "Okeāna saviļņotie" varēs skatīt "Bored Of Borders" airu laivas brauciena piezīmes. Filma "Brīnišķīgie lūzeri. Cita pasaule" atklās vēl nezināmas šķautnes profesionālajā riteņbraukšanas sportā. Savukārt scenogrāfa Andra Freiberga portretējums būs skatāms Kristas Burānes smalkajā dokumentālajā stāstā "Pasaka par tukšo telpu".

Indie filmu cienītāji atradīs gardus kino kumosiņus dažādos žanros. Četri stāsti par to, kā cilvēka dzīvi ietekmē suns komēdijā "Cīsiņsuns", sadursme starp slēptākajām iekārēm un toleranci dāņu radošo personību komūnā pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados filmā "Komūna", neprātīga, brīžiem jēla, bet sirdī mīļa un sirsnīgu piedzīvojumu bagāta komēdija "Vai viegli būt jaunam un bez atbildības?", nežēlīga mācība precētiem vīriešiem nejokot ar mīļāko lentē "Atriebība" un atklātas trīsdesmitgadnieka pārdomas par dzīvi gleznainajā un minimālistiskajā "Ne savā dabā".

Šajā pavasarī, rekordīsā laikā skatītāji izpirka biļetes uz "Comedy Latvia" Renāra Zeltiņa cepienu. LG kinoteātrī uz lielā ekrāna būs iespējams novērtēt to, ko humoršova cienītāji sauc par apvienības pārliecinošāko pasākumu tās pastāvēšanas vēsturē. Uzreiz pēc filmas "Comedy Latvia" komanda būs gatava "cept" arī "Positivus" publiku diskusijā.

Zviedrijas filmu institūts un Zviedrijas vēstniecība Latvijā piedāvā divas īsfilmu programmas ar daudzveidīgu pēdējo gadu īsā formāta kino darbu klāstu. Aizkustinoši dokumentāli stāsti, muzikāli eksperimenti, attiecību drāmas un komiska animācija. Savukārt festivāls "2 Annas" sarūpējis īsfilmu programmu bērniem un Baltijas jaunāko īsmetrāžas darbu izlasi.

Jau ziņots, ka "Positivus" festivāls šogad notiks no 20. līdz 22. jūlijam. Festivāla galvenie mākslinieki ir "Nick Cave & The Bad Seeds", "The Prodigy" un "Years & Years". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi mākslinieki kā Tove Lo, Mura Masa, Lauv, Torres, "The Barr Brothers", Youngr, Jeremy Loops, Marlon Williams, Ivan Dorn, MESA, "Dagamba", Noëp, Confidence Man, Justinas Jarutis, Juris Kaukulis un "Jauno Jāņu orķestris", Vladislavs Nastavševs/ "Ezeri", Edavārdi, "Frankie Animal", ansis, "Tehnikums", "The Family Dog", "Autographic", Praga II, "nesen", "Polifauna", "Laika suns", "Regīna", "Sigma", GBDJ un daudzi citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta.

