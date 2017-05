'Positivus' programmu papildina Grandmaster Flash un citi dīdžeji

Amerikāņu hiphopa celmlauzis Grandmaster Flash savas karjeras laikā radījis vairākas slavenas skaņu cilpas un bītus, kas iekļaujas arī mūsdienās topošos darbos. Mūziķa mājvietā – Ņujorkā – viņu dēvē par "hiphopa virtuozu numur viens".

Savukārt amerikāņu dīdžejs araabMUZIK savā darbībā izmanto mūzikas pasaulē labi zināmo MPC sampleri, tādējādi radot vien sev raksturīgu skanējumu, bet amerikāņu producents un dīdžejs Kingdom ir piešķīris pilnvērtīgu skanējumu vairāku mūziķu darbiem, un pēc vairākiem veiksmīgiem singliem šogad izdevis savu debijas albumu, kas klubu mūzikas aprindās tiek augstu vērtēts.

Beļģu izcelsmes producents un dīdžejs Aeroplane citu elektroniskās mūzikas radītāju vidū izceļas ar analogo house mūzikas skanējumu. Prestižais britu izdevums NME nosaucis Aeroplane par vienu no labākajiem deju mūzikas meistariem pasaulē, iekļaujot sarakstā "NME's 20 Most Groundbreaking Dance Acts in the World".

Itāļu dīdžeju projekts "Crookers" elektroniskās mūzikas pasaulē atzinību iekarojis ar savām jaudīgajām performancēm un progresīvajiem ierakstiem, kā arī daudzkārtējiem remiksiem tādiem māksliniekiem kā "Chemical Bros" un Kid Cudi.

Savukārt jaunais latviešu dīdžejs un producents Makree jau guvis vērā ņemamus panākumus ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās, tostarp – 14. vietu Lielbritānijas klubu mūzikas topā, sadarbojies ar hausmūzikas balsi, vokālistu Max C, kā arī producējis pašmāju zvaigžņu, tostarp – Lindas Leen un Aminatas ierakstus.

Foto: Publicitātes foto

Pēc vairāku gadu pārtraukuma "Positivus" festivālā atkal uzstāsies dīdžeju duets "DJ Aspirins vs Toms Grēviņš". Iepriekšējo reizi abi kopā dīdžeju setu spēlēja 2010. gadā.

Kā jau ziņots, šovasar Positivus festivāls noritēs no 14. līdz 16. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla galvenās – "Lattelecom skatuves" – būs alternatīvā roka leģenda "Pixies", britu popmūziķe Elija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi aktuāli mākslinieki kā "The Lumineers", "Rae Sremmurd", Hosē Gonzaless, "Maxïmo Park", Kamasi Washington, "Mew", "Austra", JP Cooper, L. A. Salami, "Cigarettes After Sex", "Dzelzs vilks", "Dagamba", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Nothing But Thieves", Mārgareta Glaspija, Džūlija Džeklina, "Bandmaster", Eska un citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta, tostarp ar māksliniekiem, kas uzstāsies uz abām galvenajām skatuvēm.

Trīs dienu biļete bez telts vietas maksā 75 eiro, ar telts vietu – 83 eiro. Pieejamas dažādas atlaides un grupas biļetes. Visas festivāla biļetes var iegādāties "Positivus" festivāla mājas lapā, kā arī "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Biļešu cena pieaugs no 14. jūnija.