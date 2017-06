Arī šogad "Positivus" festivālā uzstāsies vairāki jauni, taču plašāk jau pamanīti mūziķi un grupas no Igaunijas – puišu grupa "Beyond Beyond", panki ar Eirovīzijas pieredzi "Go Away Bird", trauslā dziedātāja Lepatriinu, minimālisma iedvesmotais Mauno Meesit, kā arī reperu duets "Okym & Tiiu".

Puišu grupas "Beyond Beyond" debijas singls "So Alive" gaismu ieraudzīja vien pirms gada, taču tagad dziesma "Spotify" noklausīta gandrīz miljons reižu, un tai ir pusmiljons skatījumu "YouTube" kanālā. "Beyond Beyond" muzikāli ir ļoti eklektiski, un izmanto elementus no indie mūzikas un hiphopa, elektroniskās deju mūzikas, džeza un laikmetīgās klasiskās mūzikas.

Vieglas, rotaļīgas melodijas, meitenīgs vokāls un trausla ritma struktūra – igauniete Lepatriinu ar savu mūziku pārsteidz un sajūsmina. Savā mūzikā mūziķe rada akustiski elektroniskas skaņu ainavas, kā arī pārsteidz ar ekstravaganci un aizrautību. 2016. gadā Lepatriinu bija fināliste Igaunijas prestižajā jauno mūziķu konkursā "NPO Noortebänd", kur saņēma praktiski visas galvenās balvas.

Brīnišķīgs minimālisms, kas sasniedz pilnību – tā var raksturot igauņu ģitārista un komponista Mauno Meesit radītās melodijas. Viņa arsenālā ir seni akustiski instrumenti, ģitāra un arī pavisam nedaudz elektronikas. Mūziķis ir saņēmis vairākus Igaunijas mūzikas ierakstu apbalvojumus, sarakstījis mūziku TV seriāliem un teātra izrādēm, kā arī izdevis albumus gan dzimtajā Igaunijā, gan Vācijā.

Šamaņa prāts, barbara enerģija un izcili tumšas noskaņas raksturo reperi Okym, kura radītajā mūzikā atdzimst senie instinkti. Savukārt Tiiu ir vienīgā plaši pazīstamā sieviete – repere Igaunijā, taču tas viņas eksplozīvajai personībai netraucē justies lieliski arī igauņu repa scēnas maskulīnajā burziņā. Abus reperus, kas kopā uzstājas jau trīs gadus, daudzi dēvē par "igauņu Die Antwoord", un šis salīdzinājums ir pamatots.

Multinacionālā apvienība "Go Away Bird" – igauņu dziedātāja Hanna Parmana, krievu komponists un ģitārists Staņislavs Bulgaņins un amerikāņu taustiņnieks Dirks Lloids, – veidojies tiešā pankmūzikas scēnas ietekmē, taču plašāku ievērību un atpazīstamību Igaunijā izpelnījās pēc iekļūšanas "Eesti Laul" jeb igauņu Eirovīzijas nacionālās atlases finālā.

Kā jau ziņots, šovasar "Positivus" festivāls noritēs no 14. līdz 16. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla galvenās – "Lattelecom skatuves" – būs alternatīvā roka leģenda "Pixies", britu popmūziķe Elija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi aktuāli mākslinieki kā "The Lumineers", "Rae Sremmurd", Hose Gonzales, "Maxïmo Park", Kamasi Washington, "Mew", "Austra", JP Cooper, L.A. Salami, "Cigarettes After Sex", "Dzelzs vilks", "Dagamba", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Nothing But Thieves", Mārgareta Glaspija, Džūlija Džeklina, "Bandmaster", Eska un citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta, tostarp ar māksliniekiem, kas uzstāsies uz abām galvenajām skatuvēm.

Trīs dienu biļete bez telts vietas maksā 75 eiro, ar telts vietu – 83 eiro Pieejamas dažādas atlaides un grupas biļetes. Visas festivāla biļetes var iegādāties "Positivus" festivāla mājas lapā, kā arī "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Biļešu cena pieaugs no 14. jūnija.