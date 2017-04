Gata Irbes jaunais projekts Mesa festivālam gatavo īpaši veidotu performanci. Jau pirmais Mesa albums saņēma "Zelta mikrofonu" kā labākais Latvijas hiphopa mūzikas albums, un šobrīd studijā notiek darbs pie jaunā albuma.

Viens no populārākajiem latviešu reperiem Edavārdi pavisam nesen plašākai publikai piedāvāja savu jaunāko albumu "Īstas acis", un tā prezentācijas koncerts pamatoti tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem notikumiem pašmāju repmūzikā. Kā sola rīkotāji, arī "Positivus" festivālā Edavārdi uzstāšanās būs notikums.

Enerģisku un mūsdienīgu ballīšu hiphopu piedāvās jaunais hiphopa mūzikas producents un izpildītājs Fakts, kurš šopavasar izdeva savu debijas albumu "Vainīgs Tu". Fakts iepriekš sadarbojies ar tādiem mūziķiem kā Gacho, Mesa, "Triana Park", Reiks un citiem. Kopā ar Fakts festivālā uzstāsies arī "Triana Park" bundzinieks Edgars Viļums un DJ Aspirins.

Uz "Palladium" skatuves uzstāsies arī apvienība "Singapūras satins", kas Latvijas mūzikas scēnu jau paguvusi satricināt ar satīriskiem, sarkastiskiem un ironiskiem tekstiem, kam papildus kvalitāti piedod moderns repa muzikālais skanējums. Grupējums ir viens no lielākajiem latviešu repmūzikā, un katram no deviņiem tā dalībniekiem ir konkrēts viedoklis par lietu kārtību, kuru viņi nekautrējas paust.

Romantiskākas un melodiskākas notis Positivus dinamiskajā skanējumā ienesīs jaunais mūziķis Kriss Noa (Chris Noah), kurš iedvesmu smēlies no pasaules rokmūzikas lielākajiem dižgariem, un savās dziesmās apvieno klasiskas vērtības un modernu skanējumu.

Sava jaunā albuma materiālu "Positivus" apmeklētājiem piedāvās "Satellites LV" – grupa, kas līdz šim festivālā spēlējusi visbiežāk. Sākuši ar britpopu, plūstoši pārgājuši pie poproka, tagad mūziķi jaunā materiāla tapšanā muzikāli smēlušies iedvesmu no 70. gadu softroka un 80. gadu postpankā.

Pavisam jestras melodijas no mūsu Ziemeļu kaimiņvalsts piedāvās igauņu titulētākā folkmūzikas apvienība "Trad.Attack!". Grupas kontā ir daudzi apbalvojumi, tostarp – Igaunijas labākās grupas un albuma tituli, kā arī plaša atzinība etnomūzikas pasaulē. Grupa iedvesmu gūst no seniem igauņu tautasdziesmu ierakstiem, taču to papildina ar svaigiem un moderniem stiliem un virzieniem, tā panākot etniskās mūzikas un moderno tehnoloģiju simbiozi.

Kā jau ziņots, šovasar Positivus festivāls noritēs no 14. līdz 16. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla galvenās – "Lattelecom skatuves" – būs alternatīvā roka leģenda "Pixies", britu popmūziķe Elija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi aktuāli mākslinieki kā "The Lumineers", "Rae Sremmurd", Hose Gonzales, "Maxïmo Park", Kamasi Washington, "Mew", "Austra", JP Cooper, L.A. Salami, "Cigarettes After Sex", "Dzelzs vilks", "Dagamba", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Nothing But Thieves", Mārgareta Glaspija, Džūlija Džeklina, "Bandmaster", Eska un citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta, tostarp ar māksliniekiem, kas uzstāsies uz abām galvenajām skatuvēm.

Trīs dienu biļete bez telts vietas maksā 75 eiro, ar telts vietu – 83 eiro Pieejamas dažādas atlaides un grupas biļetes. Visas festivāla biļetes var iegādāties "Positivus" festivāla mājas lapā, kā arī "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Biļešu cena pieaugs no 14. jūnija.