Teksta tiešraidi svētdien, 16. jūlijā, no festivāla veidoja portāla "Delfi" žurnālisti Edgars Bāliņš, Andris Kārkluvalks, Sabīne Košeļeva, Jānis Sildniks, Eduards Gorbunovs, fotogrāfi Romāns Kundeckis un Kārlis Dambrāns, operatore – Maija Kuzņecova.

'Positivus' trešā diena

Sildniks: Ar Alt-J arī izskan trešā diena, noslēdzot Positivus 2017. Paldies festivāla organizatoriem, grupām, kā arī visiem, kuri lasīja mūsu tiešraidi – nedēļas nogale aizvadīta gana grandiozi!

Edgars Bāliņš: Iespaidīga gaismas šova pavadībā izskan dziesma “Taro”, kas ir par ungāru kara fotogrāfa Roberta Kapa nāvi - viņš mira 1954. gadā, uzkāpjot uz mīnas. Gerda Taro bija viņa mīļotā sieviete.

Edgars Bāliņš: alt-J iedrošinātā publika dzied līdzi vienai no slavenākajām grupas dziesmām - Matilda. Šī ir reference uz franču filmu “Léon: The Professional”, kur viena no filmas varonēm ir meitene ar šādu vārdu. No skatuves izskan arī latvisks "paldies".

Edgars Bāliņš: Šovakar no alt-J gaidāmas 19 dziesmas - viens pēc otra izskan visi lielākie hiti. Starp citu, vakardienas spožākā zvaigzne Elija Goldinga ir liela alt-J fane un ir pat iedziedājusi savu versiju dziesmai Tessellate.

Sildniks: Alt-J izceļas ar ļoti jaudīgu skaņu un, iespējams, tehniski sarežģītāko gaismu šovu, kādu man ir gadījies redzēt Positivus.

Edgars Bāliņš: Kamēr lielākā daļa apmeklētāju izbauda alt-J sniegumu, uzticīgākie Nordea skatuves atbalstītāji vēl nepamet savas sēdvietas. Iespējams, viņi joprojām ir pārņemti ar grupas "Mew" koncerta emocijām.

Edgars Bāliņš: alt-J sākotnējais nosaukums bija “Daljit Dhaliwal” par godu TV diktorei ar šādu vārdu un uzvārdu. Pēc tam ansamblis sevi pārdēvēja par “Films”, taču izrādījās, ka ASV jau pastāv grupa ar tik oriģinālu nosaukumu. Grupa satikās Līdsas universitātē. Ja esam precīzi - divi alt-J dalībnieki iepazinās universitātes veļas mazgātavā.

Edgars Bāliņš: Festivāla noslēdzošā grupa alt-J pulcē cilvēku tūkstošus pie Lattelecom skatuves un atklāj koncertu ar dziesmu 3WW.

Maija Kuzņecova: Uz Dabas skatuves Rīdzenes sarunas aiziet pankrokā. Solists simtgadē aicina dāvināt tīru sirdsapziņu. #grupasūdi

Sildniks: Diemžēl Ray BLK koncerts uz Nordea skatuves nenotika. Taču šobrīd uzstāšanos sāk pēdējā grupa uz šīs skatuves – dāņu alternatīvā roka grupa Mew. Esam tikai viena soļa attālumā no šī festivāla noslēgšanas.

Sildniks: Biju devies pie info punkta paņemt programmiņu – komentējot gaidāmo grupu "Mew", darbiniece sāka ņaudēt. Sīkums, bet šķita pieminēšanas vērts. :)

Edgars Bāliņš: The Lumineers atvadās no Positivus ar sava debijas albuma otro singlu "Stubborn love". Solists uz atvadām sola, ka viņi vēl kādreiz atgriezīsies. Pūlis vairākas reizes nodzied skaņdarba noslēdzošos vārdus "Head up, love" un aplausu jūras pavadībā grupa pamet skatuvi. Taču tas tomēr nav viss - viņi atgriežas pie mikrofoniem un instrumentiem, lai palutinātu mūs ar vēl vienu dziesmu - grupas "Talking Heads" skaņdarba "This Must Be the Place" kaverversiju.

Edgars Bāliņš: Grupai joprojām labi padodas arī kaverversijas. Positivus publikai tiek dota iespēja izbaudīt The Lumineers versiju par Boba Dilana dziesmu Subterranean Homesick Blues. Dziesmas vidū Veslijs dodas tuvāk pie faniem un soļo cauri skatītāju pūlim. Kāds no faniem izmanto mirkli un nozog cepuri no viņa galvas.

Sildniks: Pūlis droši var plūst atpakaļ - grupa ir uz skatuves un sāk uzstāšanos. "Labvakar vēlreiz," sasveicinās Mesa.

Edgars Bāliņš: Grupas līderis Veslijs atgādina publikai vienkāršo dziesmas "Gun song" piedziedājumu un fani vienbalsīgi to arī nodzied. Dziesma veltīta Veslija mirušajam tēvam.

Sildniks: Ļoti neapmierinātu cilvēku pūļi plūst prom no Palladium telts - MESA koncerts kavējas. Šobrīd nav informācijas, vai ieildzis soundčeks vai tehniskas ķibeles. Šobrīd skatuve stāv tukša un nekas nenotiek.

Edgars Bāliņš: Grupas bundzinieks Džeremaijs savu imidžu nemaina jau gadiem. Cepure, bikšturi un baltais krekls ir viņa firmas zīme, jo tas ir viņa supervaroņa tērps.

Edgars Bāliņš: Pūlis kopīgi dzied līdzi The Lumineers slavenākajam hitam “Ho Hey”. Dziesma tika apzināti nosaukta šādi, nevis “Hey ho”, lai izvairītos no divdomīgas dziesmas interpretācijas.

Edgars Bāliņš: Ar hitu "Submarines" savu uzstāšanos uz Lattelecom skatuves sāk grupa The Lumineers. Starp citu, The Lumineers sākotnēji bija ne īpaši atzīta apvienība, kas bāros spēlēja populāru dziesmu kaverversijas un grupas sākotnējais nosaukums bija “Free Beer”.

Sildniks: Uz Nordea skatuves savu uzstāšanos noslēdz Lielbritānijas dziedātāja ESKA. Kaut arī uz skatuves viņa atrodas jau gadu desmitiem, plašāka sabiedrība par mūziķi uzzināja, dziedātājai sasniedzot 44 gadu vecumu. Tieši tik laiks bija vajadzīgs, lai vairāku populāru mūziķu fona soliste uzsāktu savu solo karjeru.

Sildniks: Ar dziesmu "Heartbeats" Hosē noslēdz savu uzstāšanos – jāpiebilst, ka tās klausījumu skaits Spotify pārsniedz 179 miljonus.

Edgars Bāliņš: Jose Gonzalez koncertu var baudīt arī guļus. Pie Lattelecom skatuves valda sapņaini romantiska noskaņa, skanot Massive Attack dziesmai Teardrop, kas plašu popularitāti ir guvusi tieši dziesminieka izpildījumā.

Sildniks: Grūti iztēloties labāku formātu Hosē Gonzales baudīšanai par sēdēšanu saulainā pļavā.

Sildniks: Gonzales pēdējais veikums Vestiges & Claws, kas tika izdots 2015. gadā, saņēma neatkarīgo mūzikas izdevniecību asociācijas IMPALA balvu par gada labāko albumu. Tieši no tā arī šobrīd tiek spēlēta dziesma What Will.

Sildniks: Galveno skatuvi šodien atklāj Hosē Gonzales. Daudzi klausītāji būtu pārsteigti uzzinot, ka liriskais un atmosfēriskais mūziķis savas karjeras gaitas sāka kā alternatīvās skatuves pārstāvis - viņa pirmās divas grupas spēlēja hardcore/punk stilā.

Atgādinājums tiem, kuri festivālā ko nozaudējuši. https://twitter.com/Valsts_policija/status/886506049435557888

Edgars Bāliņš: Nordea skatuves apmeklētāji bauda austrāliešu dziedātājas Julie Jacklin koncertu. Viņas dziesmas ir nomierinošas un rāmas - šķiet, ka pie skatuves varētu sākties lēno deju virpulis. Izskatās, ka rūdītu fanu Latvijā viņai pagaidām nav, jo pat pie viņas populàrākā skaņdarba "Don't let the kids win" līdzi nedzied neviens. Domājams, ka vietējās sirdis dziedātāja tomēr veiksmīgi iekaros, jo vairāki simti sanākušo kā noburti vēro un izbauda viņas saldsērīgās balādes.

Sildniks: Tikko sniedzu īsu interviju Igaunijas Delfi – vaicāts, kādu grupu es visvairāk vēlētos redzēt nākamajā gadā, atbildēju, ka, protams, Teilori Sviftu.

Edgars Bāliņš: Uz Dabas skatuves vēl viena debija - jaunā dziedātāja Tīna Šipkēvica savu priekšnesumu sāk ar vakara hedlaineru Alt-J dziesmas Breezeblocks akustisko kaverversiju. Tīna, gluži tāpat kā viņas pieredzējušākais brālis Jānis, savu repertuāru piepilda ar mierīgiem un dvēseliskiem skaņdarbiem un šodien viņas talanta cienītājiem ir iespēja baudīt ne tikai populāru dziesmu kaverversijas, bet arī pašas Tīnas sarakstītus skaņdarbus. Šaubu nav - par viņu dzirdēsim vēl daudz un dikti. Īsā sarunā pirms koncerta viņa kā savu dīvainību minēja ieradumu nekad nelikt modinātājam zvanīt apaļā stundā - Tīna nekad neceļas plkst. 09:00, bet 08:58, vai 09:04.

Uz "Palladium" skatuves jau tūlīt kāps četru draugu izveidota indī apvienība no Izraēlas – "Bucharest". Viņi lielu popularitāti guvuši pašu mājās, bet šogad grupa izdeva otro albumu, un sākusi iekarot pasauli. Iespējams, iekaros arī tavu pleilisti. Pamēģini!

Sildniks: Savukārt pilnīgs miers nevalda pie Nordea skatuves, kur uzstājas nu jau par festivālu klasiku kļuvušie Pienvedēja piedzīvojumi. Trio, kas nemainīgā sastāvā spēlē kopš 1994. gada, šķiet, nekad nepazaudēs savu ķīmiju. Ir patīkami redzēt tīru un ar elektroniskiem elementiem nepiesātinātu mūziku, kas aizvien liek lēkāt un dziedāt līdzi.

Sildniks: Telšu pilsētiņā valda pilnīgs miers un svelme - daļa sauļojas, daļa spēlē bumbu, bet cita daļa cenšas saņemties doties atpakaļ uz teritoriju.

Kino teltī šobrīd visas iespējas "Svingeru" veidotājiem pajautāt, kā, kur, kad un kāpēc tapa viena no visu laiku ienesīgākajām Latvijas filmām.

Sildniks: Tā kā laiks šogad ir ļoti saulains, Positivus uz festivālu ir atveduši paši savus mākoņus.

Sildniks: Palladium skatuve uzņem kārtējo Tallinn Music Week mākslinieku – šoreiz tas ir igauņu instrumentālais mūziķis Mauno Meesit. 2009. gadā Igaunijā viņu atzina par gada jauno mūziķi, 2010. gadā plūca laurus elektroniskās mūzikas kategorijā, taču 2013. gadā uzvarēja Sanfrancisko Epidemic filmu festivālā par gada labāko mūzikas video. Šobrīd ar ļoti atmosfērisku un kvalitatīvu priekšnesumu Mauno Meesit iepriecina trešās dienas ļaudis.

Jau pēc piecām minūtēm uz otras lielākās skatuves kāps "Pienvedēja Piedzīvojumi". Īstā vieta un laiks balss saišu ievingrināšanai.

Edgars Bāliņš: Augstas kvalitātes humora gardēžiem patlaban nākas rauties uz pusēm, jo kino teltī demonstrē vietējo kino šedevru "Svingeri", bet uz dabas skatuves savu Positivus debiju piedzīvo "Sieviešu stendaps".

Sildniks: Neskatoties uz to, ka blakus notiek, piemēram, sieviešu stendaps un citas aktivitātes, daži gluži vienkārši izvēlas sevi izklaidēt, sēžot mežā un mēģinot trāpīt čiekurus miskastē. Tādā ziņā ļaudis mēdz būt pieticīgi.

Sildniks: Positivus teritorija sāk mosties - arī šodien visus priecē saule. Turklāt nekas neliecina, ka tas mainīsies, jo laika prognoze sola, ka iztiksim bez lietus.

Edgars Bāliņš: Kā pirmie dabas skatuves apmeklētājus šodien priecēja Comedy Estonia komiķi. Apvienības vadītājs - austrāļu izcelsmes komiķis Louis Zezeran īsā intervijā ar delfi.lv neslēpa sajūsmu par festivāla atmosfēru un uzsvēra, ka iespēja uzstāties šāda mēroga pasākumā ir īpaši svarīga stand-up comedy kultūras attīstībai Baltijas valstīs. Pie viena viņš pateicās par to, ka festivāls notiek Salacgrīvā, nevis Liepājā, jo tas atvieglo nokļūšanu gan viņiem, gan citiem viesiem no Igaunijas.

Ja esi ceļā vai nesen pamodies vēl rosies pa telti, vari paspēt uz 'Pienvedēja piedzīvojumiem'. Viņi uz 'Nordea' skatuves kāps nedaudz vēlāk - plkst. 15.45. Savukārt romantiskā dziesminiece Džūlija Džeklina uz skatuves kāps vēlāk - plkst. 17.

Sveiki! Sākam teksta tiešraidi no vienpadsmitā "Positivus" festivāla trešās dienas. Līdz vēlam vakaram mēs būsim kopā ar jums, lai ziņotu par jaunāko un interesantāko, kas notiek uz skatuvēm un festivāla teritorijā.