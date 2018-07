"Positivus" festivāla otrā diena noslēgusies ar "The Prodigy", "The Barr Brothers" un projektu "Imka. Shipsea. Nepāriet." un Mesa koncertiem uz galvenās skatuves. Savukārt festivāla noslēdzošajā dienā uz galvenās skatuves kāps leģendārie "Nick Cave & The Bad Seeds", "Lauv" un "Dagamba". Festivālā uzstāsies arī Vladislavs Nastavševs/Ezeri ar Lēno deju projektu, " Rīgas modes ", " Satellites LV " un daudzi citi.