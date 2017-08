Ieeja koncerta teritorijā no plkst. 18:00

Iesildošā grupa "The Bad Tones" uzstāšanos sāks pulksten 20.00

"Carnival Youth" koncerta sākums paredzēts pulksten 21.15.

Pasākuma teritorijā būs iespējams iegādāties ēdienus un dzērienus, kā arī produkciju ar grupas simboliku, tāpēc koncerta rīkotāji aicina cilvēkus ņemt līdzi skaidru naudu.

Pēc koncerta beigām no Siguldas uz Rīgu būs iespējams doties ar īpašu AS "Pasažieru vilciens" norīkotu vilcienu, kas no Siguldas stacijas aties plkst. 00.30 un Rīgas Pasažieru dzelzceļa stacijā ieradīsies plkst. 01.36.

Vilciens pa ceļam pieturēs stacijās Egļupe, Inčukalns, Vangaži, Garkalne, Jugla, Čiekurkalns un Zemitāni. Biļetes iegādājamas ierakstajā kārtībā. Siguldas biļešu kase atvērta stundu pirms reisa atiešanas.

Apmeklētājiem, kuri uz koncertu dosies ar auto, būs pieejama stāvvieta netālu no Siguldas pilsdrupu teritorijas. Lai izvairītos no sastrēgumiem, koncerta organizatori aicina cilvēkus ierasties laikus.

"Carnival Youth" Siguldā izpildīs materiālu no visiem trim saviem albumiem, kā arī vairākas iepriekš koncertos neatskaņotas dziesmas. "Vienā vilcienā" tematikā īpašus skatuves tērpus grupai veidojusi dizainere Vita Radziņa. Vakara gaitā uz skatuves kāps arī vairāki īpašie viesi.

Biļetes pieejamas "Biļešu servisa" tirdzniecības vietās un internetā. līdz koncerta norises sākumam. Koncerta dienā pie ieejas biļešu cena būs dārgāka.