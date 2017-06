Trešdien, 21. jūnijā vakarā Lucavsalā uzstāsies viena no šā brīža labākajām un arī skaļākajām koncertgrupām pasaulē – " Foo Fighters ". Ņemot vērā, ka šis ir vienīgais grupas koncerts Baltijas valstīs, to apmeklēs vairāki tūkstoši rokmūzikas fanu ne tikai no Latvijas, bet arī no tuvākajām kaimiņvalstīm. Gatavojoties "Foo Fighters" koncertam Rīgā, rīkotāji – koncertaģentūra FBI – izplatījusi prakstisku informāciju, kas noderēs ikvienam koncerta apmeklētajam.