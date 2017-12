2018. gada 21. aprīlī plānots koncerts Dublinā, Īrijā, bet maija sākumā "Prāta vētra" uzstāsies Birmingemā, Mančestrā un Londonā. Savukārt 12. maijā gaidāms koncerts Viļņas "Compensa" koncertzālē.

Atgādinām, ka no nākamgad pavasarī gaidāmā "Prāta vētras" albuma klausītāju vērtējumam jau nodotas vairākas dziesmas – "Tevis dēļ", kas jau sešas nedēļas atrodas Latvijas radio topu augšgalā, "My mind's so lost (on you)", kura jau otro nedēļu atrodas Lietuvas radio top 20 un duets ar Marinu Kravec "Kak ja iskal Tebja", kura teksta video "Youtube" dažu nedēļu laikā skatīts jau vairāk nekā 800 tūkstošu reižu.

Šobrīd grupa gatavo ceturto singlu, kura iznākšana plānota janvāra beigās. Grupas dalībnieki stāsta, ka dziesma būs angļu valodā un tai tiek gatavots īpašs video.

Jau ziņots, ka 2018. gada vasarā "Prāta vētra" koncertēs piecās Latvijas pilsētās – Jelgavā, Valmierā, Ventspilī, Daugavpilī un Rīgā.

Savukārt 14. decembrī sāksies arī biļešu tirdzniecība uz "Prāta vētras" koncertiem Lielbritānijā, Īrijā un Lietuvā. Paredzēts, ka koncerta programmā tiks atskaņotas gan dziesmas no jaunā albuma, gan, protams, arī klausītāju iemīļotie hiti no "Prāta vētras" zelta kolekcijas.

Koncertu datumi:

21.04 Dublina, The Wright Venue (Biļetes)

03.05 Birmingema, O2 Academy 2 (Biļetes)

04.05 Mančestra, O2 Ritz Manchester (Biļetes)

05.05 Londona, O2 Shepherd's Bush Empire (Biļetes)

12.05 Viļņa, Compensa Concert Hall (Biļetes tirdzniecībā no pirmdienas, 18.decembra)

Durvis uz koncertiem tiks atvērtas plkst. 19.00 (pēc vietējā laika). Koncerta rīkotāji lūdz pievērst uzmanību vecuma ierobežojumam 8+.

Personām, kuras nav sasniegušas 25 gadu vecumu, iegādājoties alkoholiskos dzērienus būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Personām, jaunākām par 14 gadiem ir jāatrodas pilngadīgas personas pavadībā.