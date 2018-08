17. augusta vakarā gaidāmais " Prāta vētras " koncerts Mežaparka Lielajā estrādē būs apmeklētākais grupas vēsturē, jo uz to izpārdoti 60 000 biļešu, informē mākslinieku pārstāve Aija Auškāpa.

Auškāpa atzina, ka "Prāta vētrai" šīvakara koncerts būs visapmeklētākais grupas pastāvēšanas vēsturē, taču esot sarežģīti spriest, vai tas būs pats apmeklētākais privāti rīkotais mūzikas pasākums Latvijas vēsturē, jo pirms daudziem gadiem ļoti apmeklēts bija grupas "Čikāgas piecīši" koncerts.

Trimdas latviešu grupas "Čikāgas piecīšu" pirmā triumfālā uzstāšanās dzimtenē, arī Mežaparka estradē, notika 1989.gadā. Par šo koncertu minēts, ka tajā esot sapulcējušies pat 100 000 klausītāju.

Auškāpa piebilda, ka pēdējo gadu laikā aptuvenais grupas Rīgas koncertu apmeklētāju skaits svārstījies ap 45 000, kas arī ir labs rezultāts.

Grupas pārstāve pastāstīja, ka ievērojamā apmeklētāju skaita dēļ palielināts apsardzes un ēdināšanas darbinieku skaits. Viņa uzsvēra, ka apmeklētājiem uz Mežaparku jādodas laicīgi, bet vecākiem pasākuma laikā rūpīgi jāpieskata savi bērni, lai tie nepazustu pūlī. "No teritorijas ārā bērni viennozīmīgi netiks - apsardze viņus nelaidīs, taču cilvēku pūlī ir viegli pazust. [..] Tāpat tiks norīkoti papildu sabiedriskā transporta reisi gan pirms, gan arī pēc pasākuma. Pēc pulksten 24 sāksies Rīgas svētki, līdz ar ko atpakaļceļš no Mežaparka sabiedriskajā transportā būs bez maksas," sacīja Auškāpa.

Pēc turnejas rīkotāju aprēķiniem, pēc solu demontāžas, estrādē pietiks vietas visiem plānotajiem apmeklētājiem, kā arī būs laba koncerta pārredzamība.

Biļetes uz koncertu maksāja, sākot no 25 eiro, līdz ar to ienākumiem no "Prāta vētras" turnejas noslēguma pasākuma vajadzētu sasniegt vismaz 1,5 miljonus eiro.

Kā ziņots, grupas jaunākais albums "Par to zēnu, kas sit skārda bungas" tirdzniecībā nonāca 25. aprīlī. Ieraksta dziesmu vārdu un mūzikas autori ir grupas dalībnieki, Ingars Viļums un albuma producenti — zviedri Povels Olsons un Davids Larsons. Albums ierakstīšana notika Rīgā, Ikšķilē un Stokholmā, un tas pieejams latviešu, krievu un angļu valodā.

"Prāta vētras" dalībnieki Renārs Kaupers, Kaspars Roga, Māris Mihelsons un Jānis Jubalts iepriekš aicināja klausītājus uz turnejas koncertiem ierasties, izmantojot velosipēdus, sabiedrisko transportu, vai arī pēc iespējas vairāk koplietojot privātos transportlīdzekļus, lai turnejas laikā radītu iespējami mazāku kaitējumu videi. Tāpat grupa aicina drukātu biļešu vietā pirms koncertiem uzrādīt elektroniski iegādātās biļetes savos viedtālruņos.