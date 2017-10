"Carpool Karaoke" sērijā piedalās Česters Beningtons, Maiks Šinoda un Džo Hans, kā arī šova vadītājs, aktieris Kens Džongs, kopā izpildot "Linkin Park" lielākos hitus – "Numb", "In the End" un "Talking To Myself". Tāpat 22 minūtes garā kopīgajā "braucienā" izskan "Outkast" dziesma "'Hey Ya", "Red Hot Chili Peppers" "Under the Bridge", kā arī "Aerosmith" "I Don't Want to Miss a Thing".

Jau ziņots, ka "Linkin Park" līderis Česters Beningtons mūžībā devās šā gada 20. jūlijā, 41 gada vecumā. Nāves cēlonis – pašnāvība.

Grupa "Linkin Park" dibināta 1996. gadā, bet Beningtons tai pievienojās trīs gadus vēlāk, kad grupa meklēja jaunu vokālistu. Ar Beningtonu priekšgalā "Linkin Park" guva plašus panākumus jaunās tūkstošgades sākumā, nu metal stila ziedu laikos, kad iznāca populārie albumi "Hybrid Theory" (2000) un "Meteora" (2003). Kopumā grupa izdevusi septiņus albumus. No tiem jaunākais – "One More Light" iznāca 2017. gada maijā.

Beningtons bija divreiz precējies, kā arī bija sešu bērnu tēvs.

Dziedātājs savas dzīves laikā vairākkārt cīnījies ar alkohola un narkotiku atkarību.