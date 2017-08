Latviešu spožais soprāns Kristīne Opolais un viens no savas paaudzes atzītākajiem tenoriem Pāvels Černohs 5. augustā Dzintaru koncertzālē sola klausītājiem krāšņu programmu četrās valodās, atklāj koncerta organizators Andrejs Žagars.

Opolais un Černohs izpildīs ārijas un duetus no populārām Džakomo Pučīni, Džuzepes Verdi, Antonīna Dvoržāka, Žorža Bizē un Franča von Supē operām un operetēm itāļu, čehu, krievu un vācu valodā.

"Kristīni Opolais dēvē par Pučīni pirmo lēdiju – starptautiskie mūzikas kritiķi atzinuši, ka solistes nepārspējamais liriskais spinto soprāns ir īpaši piemērots sarežģītājām Pučīni partitūrām. Arī šajā koncertā pirmajā daļā priecēsim klausītājus ar Pučīni skaņdarbiem, Liu āriju, kas ir viena no spilgtākajām un emocionāli bagātajām operas "Turandota" ārijām. Šīs ārijas tekstu Pučīni rakstījis pats," skaidro Žagars.

No citiem Pučīni darbiem skanēs arī Fidēlijas ārija no operas "Edgars" un Mimī un Rūdolfa duets no operas "Bohēma".

Verdi skaņdarbus raksturo juteklisks siltums. Dzintaru koncertzālē Černohs izpildīs āriju no Verdi operas "Simons Bokanegra", kuru pats komponists vairāk nekā pēc 20 gadiem pēc pirmizrādes pārrakstīja tās pašreizējā versijā.

"Kristīnei un Pāvelam ir šis ir jubilejas koncerts, jo šogad paiet desmit gadu, kopš viņi pirmo reizi dziedāja uz vienas skatuves Latvijas Nacionālajā operā. Tam par godu iekļāvām Violetas un Alfrēdo duetu no Verdi operas "Traviata". Tā bija pirmā opera, kur Opolais un Černohs sastapās kā skatuves partneri," pastāstīja Žagars.

Klausītājus priecēs ārijas no fon Supē operetes "Jautrā atraitne" un Lehāra operetes "Judīte", Černohs izpildīs Hosē āriju no Bizē operas "Karmena" un kopā ar Kristīni Opolais Ernesto De Kurtisa duetu "Non ti scordar di me".

"Esmu pārliecināts, ka kopā ar spožajiem solistiem, Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un temperamentīgo itāļu diriģentu Sesto Kvatrīni mums ir izdevies radīt lielisku un vasarīgu programmu, kas ir emocijām bagāta un pacilājoša," piebilda Žagars.

Biļetes uz Kristīnes Opolais koncertu nopērkamas "Biļešu paradīzes" tirdzniecības vietās.