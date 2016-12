Pirmajā vietā šā gada 30. decembrī izskanējušajā Latvijas Radio 6 – LU Radio "NABA" 2016. gada aktuālāko jauno kompozīciju apkopojumā "Top 100" ierindojās mūziķis un dzīvnieku tiesību aktīvists Mobijs un "The Void Pacific Choir" ar kompozīciju "Are You Lost In The World Like Me?", savukārt godpilno trešo vietu topā ieņēma pašmāju muzikālā apvienība " Židrūns " ar kompozīciju "Varat cerēt", portālam "Delfi" paziņoja radio "NABA" projektu vadītāja Anete Enikova.

Kopumā šogad radio "NABA" klausītāji par gada dziesmu atzinuši ASV māklsinieka, dzīvnieku tiesību aktīvista Mobija un "The Void Pacific Choir" kopozīciju "Are You Lost In The World Like Me?". Topa otrajā vietā – māksliniece no Lielbritānijas – PJ Harvey ar kompozīciju "The Wheel", toties topa trešo vietu ieņem pašmāju indie grupa "Židrūns" ar skaņdarbu "Varat cerēt". Pirmajā desmitniekā ierindojas vēl arī tādas pašmāju kompozīcijas kā "Vienīgais ceļš" – Elizabete Balčus (6. vieta), "Pavasaris nāk" – "Zig Zag" (8. vieta) un "Princesīte" – UP (9. vieta) no albuma "Pretējības". Labāko dziesmu simtniekā pārstāvētas dažādas valstis, tajā skaitā – Zviedrija, Vācija, Francija, Čehija, Krievija, Baltkrievija, Kanāda, Jamaika, Dānija, Īrija, Japāna, ASV, Lielbritānija un citas.

Ar radio "NABA" klausītāju iecienītākajām kompozīcijām astoņu stundu garumā iepazīstināja radio instruktori Jānis Vuguls, Jānis Kazulis, Eduards Ozoliņš un Atis Žagars. 100 labāko dziesmu sarakstā iekļautas dziesmas, kas pabijušas radio "NABA" "Top 25" un "Top 10 LV" visa gada garumā. Abos radio "NABA" topos 2016. gada laikā kopā bijušas 326 aktuālas kompozīcijas, no tām 30% ir Latvijas izpildītāju darbi. Šogad pirmo gadu tika organizēta prognožu spēle, kurā bija iespējams klausītājiem noteikt tās kompozīcijas, kas ierindosies pirmajās trijās vietās.

2015. gadā radio "NABA" klausītāju atzītākā ārvalstu mākslinieku dziesma bija Daughter – "Doing the Right Thing", savukārt no Latvijas izpildītājiem – "Zāle" ar dziesmu "Mitago".

Šī gada "Top 100" raidījuma ieraksts pieejams radio "NABA" arhīvā. Iepriekšējo gadu "Top 100" saraksti atrodami sadaļā "Top 100". Savukārt šī gada audio ieraksts atrodams Latvijas sabiedrisko mediju vietnē.

Latvijas radio 6 – Latvijas Universitātes radio "NABA" ir brīvā formāta programma, kas pirmo reizi FM viļņos izskanēja 2002. gada 1. decembrī. Tā tapa ar Latvijas Universitātes un Latvijas radio atbalstu kā atsevišķs Latvijas radio kanāls. Programma ir klausāma FM 95.8 un DAB+ Rīgā un tās apkārtnē, bet visur citur – portālos "Naba", "Naba.lsm" un mobilajās lietotnēs. Radio "NABA" ir atvērts medijs, kas atspoguļo kultūras, urbāni inteliģentās vides un alternatīvā dzīvesveida procesus un norises kvalitatīvā, dzīvā un dinamiskā veidā.