Radio NABA publicē ikgadējo Top 100

Foto: Publicitātes foto

29. decembrī izskanēja Latvijas Radio 6 – LU Radio NABA 2017. gada aktuālāko kompozīciju apkopojums "Top 100". Pirmajā vietā aizejošajā gadā ir elektroniskās mūzikas projekts no Zviedrijas "Fever Ray" ar kompozīciju "To The Moon And Back". Savukārt otro vietu topā ieņem pašmāju māksliniece Sniedze Prauliņa ar kompozīciju "All the Stars", bet trešajā vietā ierundojusies grupa "Satellites LV" ar kompozīciju "Pāri barjerām".