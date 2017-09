Nākamvasar, 2018. gada 24. augustā uz " Arēna Rīga " skatuves kāps nu jau pilnīgi droši par leģendāru nodēvējamās britu rokgrupas " Pink Floyd " viens no dibinātājiem un basģitārists Rodžers Voterss , kurš Latvijā viesosies turnejas "Us + Them" ietvaros, kas ārvalstu medijos izslavēta kā viens no audiovizuāli iespaidīgākajiem šī gadsimta rokmūzikas šoviem.

Koncertšova programma veidota mēnešiem ilgi un noslīpēta līdz līmenim, kad to var teju nodēvēt par mākslas darbu. Voterss nudien neguļ uz veciem lauriem un soļo līdzi laikam, ietverot savos šovos veselu jaunāko tehnoloģiju plejādi, tādējādi radot iespaidīgu scenogrāfiju, tai pat laikā nezaudējot savai daiļradei tik raksturīgās pazīmes, proti, dumpinieciskumu un politiskās noskaņās ieturētus vēstījumus – gan muzikālus, gan vizuālus.

Koncerta gaidās piedāvājam iepazīties ar 10 faktiem no Rodžersa Votersa dzīves un radošās darbības:

1. Savu gana sarežģīto raksturu un noslieci uz politiskām aktivitātēm Voterss mantojis no tēva, kurš bija dedzīgs militārā dienesta pretinieks un komunistu partijas biedrs. Tiesa, pēcāk viņš tomēr pievienojās britu kājniekiem un gāja bojā 2. pasaules kara laikā, kad Voterss bija vien piecus mēnešus vecs. Politiskai darbībai pirmo reizi Voterss pievērsās 15 gadu vecumā, kad pievienojās Kembridžas Jaunatnes kampaņai par kodolatbruņošanos.

2. Rodžers Voterss, Niks Meisons (bundzinieks) un Ričards Raits (taustiņinstrumentālists) iepazinās Londonas Politehnikumā 1963. gadā, kur studēja arhitektūru. Sids Barets trijotnei pievienojās pēcāk, kad pameta savus pārējos muzikālos projektus un pārvācās uz Londonu, lai studētu mākslu. Voterss un Meisons neprata lasīt notis, tāpēc viņi izmantoja arhitektūras diagrammas, lai fiziski attēlotu savus skaņdarbus.

3. Sākotnēji Voterss "Pink Floyd" spēlēja vadošo ģitāru, taču pēcāk pārgāja uz ritma ģitāru, līdz nonāca līdz basģitārai, kur arīdzan palika. "Vienmēr ir pastāvējušas šausminošas bažas, ka beigās es varētu būt arī bundzinieks," viņš reiz izsacījies medijos.

4. Voterss padzina Ričardu Raitu 1979. gada albuma "The Wall" ierakstīšanas laikā, taču pēc viņam nācās Raitu ņemt atpakaļ, slēdzot ar viņu oficiālu darbu līgumu. Ironiskā kārtā šis fakts Raitu padarīja par vienīgo "Pink Floyd" dalībnieku, kurš "The Wall" tūrē nopelnīja naudu. Darbā ņēmēja statusu grupā viņš saglabāja līdz pat 1994. gadam, kad klajā nāca 14. apvienības studijas albums "The Division Bell".

5. Nesaskaņas starp Votersu un Deividu Gilmoru sākās krietni vien pirms "The Wall". Patiesībā rīvēšanās starp abiem sākās jau 1969. gadā ceturtā albuma "Ummagumma" ierakstīšanas laikā. Katram grupas dalībniekam bija uzdevums radīt solo gabalu. Kad Gilmors Votersam vaicāja pēc palīdzības ar dziesmas tekstu, viņa atbilde bija vienkārša - "nē".

6. 1984. gadā Voterss laida klajā savu pirmo solo albumu – "The Pros and Cons of Hitch Hiking", kurā ģitāru spēlēja Ēriks Kleptons. Drīz pēc tam viņš uzsāka arīdzan koncerttūri, taču tā cieta diezgan lielu finansiālu neveiksmi – Voterss zaudēja vairāk nekā 600 tūkstošu ASV dolāru.

7. Oficiāli Voterss grupu pameta 1985. gadā, pēc tam gadu pavadot tiesājoties, cenšoties panākt, ka pārējie biedri vairs nekoncertē zem nosaukuma "Pink Floyd". Voterss prāvu zaudēja un Gilmors, Raits un Meisons turpināja veiksmīgi uzstāties un ierakstīt mūziku kā "Pink Floyd". Tiesa, viņam izdevās saglabāt pilnas tiesības uz 1982. gada filmu "The Wall", kurai viņš sarakstīja scenāriju.

8. 1990. gadā, neilgi pēc Berlīnas mūra krišanas, Voterss "izvilka no pagultes" savus agrākos veikumus, sarīkojot Berlīnē labdarības koncertu "The Wall—Live in Berlin", kurā piedalījās arīdzan Sindija Laupere, Braiens Adamss un Šineida O'Konora, kā arī Austrumvācijas orķestris, maršējošs padomju grupējums un ASV militārie helikopteri. Koncertu apmeklēja tūkstošiem cilvēku, savukārt vairāk nekā viens miljards vēroja televīzijas tiešraidē.

9. Politiskās provokācijas arvien turpina būt Votersa priekšnesumu neatņemamas sastāvdaļas. Turnejas "Us + Them" ASV šovu "dalībnieces" bija milzīgas piepūšamās cūkas, kuras lidinājās virs skatītāju pūļa. Dziesmas "Pigs (Three Different Ones)" laikā uz tām tika projicēti pret Donaldu Trampu vērsti attēli, savukārt uz ekrāniem – ASV prezidentu izsmejoši video un frāzes.

10. Šobrīd ar finanšu aktīviem 230 miljonu ASV dolāru vērtībā Voterss ir ceturtais bagātākais planētas basģitārists. Viņu apsteidz "Kiss" basģitārists Džīns Saimonss un Stings (abiem 300 miljoni), savukārt saraksta pirmajā vietā ar 1,2 miljardiem lepni gozējas sers Pols Makartnijs.

Biļešu pārdošana uz Rodžera Votersa pasaules turnejas "Us + Them" koncertu Rīgā sāksies ceturtdien, 5. oktobrī, pulksten 10.00 "Biļešu servisa" kasēs. FBI koncertu kluba biedri un "Positivus" reģistrētie lietotāji biļetes varēs iegādāties ātrāk – jau trešdien, 4. oktobrī no pulksten 10.00. Pirmo biļešu cena sākot no 59 eiro.