Tāpat festivāla programmu papildinās arī elektroniskā džeza un R&B duets "Rhye".

Kad 2000. gadā tolaik vēl jaunais, ambiciozais mūziķis Raimonds Tiguls klajā laida ambienti elektroniskās mūzikas albumu "Moonlight Sound Design", tas kļuva par notikumu ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas skaņu pasaulē. Par unikālo, izcili nostrādāto un atmosfērisko ierakstu drīz ieinteresējās vācu izdevējs "ZYX", kas Tigula meistardarbu izdeva ne tikai tolaik populārajā CD, bet arī vinila formātā. Nekopēt pasaules skaņu, bet meklēt savu, latvisko – tieši tādēļ albums "Moonlight Sound Design" joprojām uzskatāms par vienu no svarīgākajiem ierakstiem Latvijas elektroniskās mūzikas vēsturē. Šovasar pēc vairāku gadu pārtraukuma tas atkal būs noklausāms tieši "Positivus" festivālā uz "Palladium" skatuves.

Kā atzīmē mūzikas žurnālists un Latvijas Radio 5 rīta ētera balss Toms Grēviņš, Raimonds Tiguls un viņa mūzika ir nozīmīga Latvijas mūzikas sastāvdaļa. "Lielāko daļu radošās karjeras Raimonds Tiguls ir meklējis folkloras un laikmeta kopsaucējus, tos savienojot ļoti īpašā, mūsu tautai svarīgā mūzikā. 90. gadu finišā radītais albums "Moonlight Sound Design", ko pasaulē tiražējusi vācu kulta deju mūzikas izdevniecība "ZYX", ir viens no visu laiku svarīgākajiem elektroniskās mūzikas albumiem Latvijas vēsturē, jo tas nevis kopē pasaules skaņu, bet meklē mūsējo. Kā tas vēsturē mēdz gadīties, ir šedevri, kurus lielākā daļa mūzikas klausītāju nav dzirdējuši, taču nekas nav nokavēts – kā izrādās, 2017. gadā "Moonlight Sound Design" joprojām patīkami atšķiras gan no mūsu atmiņām par deviņdesmitajiem, gan no plaši tiražētām elektroniskās mūzikas tendencēm," albumu raksturo Grēviņš.

Tikmēr otrs šī gada programmas jaunums – duets Rhye pašos pirmsākumos deva priekšroku noslēpumainībai, anonīmi publicējot vairākus singlus, kas valdzināja ar androgīni mistisku un daudzslāņainu skanējumu. Tagad zinām, ka albumu "Woman" ir radījuši Toronto vokālists un producents Maiks Milošs un dāņu producents Roberts Hanibāls, un tandēma sadarbība joprojām turpinās, radot intelektuāli piesātinātu mūziku labākajās soft jazz un R&B tradīcijās. Pārlaicīgs, ārpus ikdienišķā levitējošs vokāls, pieklusināti un kaislīgi instrumenti – "Rhye" sniedz klausītājiem katarsi un aizmiršanos, mūziķus raksturo festivāla rīkotāji.

"Rhye" "Positivus" festivālā uzstāsies uz "Nordea" skatuves.

Kā jau ziņots, šovasar Positivus festivāls noritēs no 14. līdz 16. jūlijam, un galvenie mākslinieki uz festivāla galvenās – "Lattelecom skatuves" – būs alternatīvā roka leģenda "Pixies", britu popmūziķe Elija Goldinga un indie rokgrupa "Alt-J". Salacgrīvā šogad uzstāsies arī tādi aktuāli mākslinieki kā "The Lumineers", "Rae Sremmurd", Hose Gonzales, "Maxïmo Park", Kamasi Washington, "Mew", "Austra", JP Cooper, L.A. Salami, "Cigarettes After Sex", "Dzelzs vilks", "Dagamba", "Pienvedēja piedzīvojumi", "Nothing But Thieves", Mārgareta Glaspija, Džūlija Džeklina, "Bandmaster", Eska un citi. Festivāla programma vēl tiks papildināta, tostarp ar māksliniekiem, kas uzstāsies uz abām galvenajām skatuvēm.

Trīs dienu biļete bez telts vietas maksā 75 eiro, ar telts vietu – 83 eiro Pieejamas dažādas atlaides un grupas biļetes. Visas festivāla biļetes var iegādāties "Positivus" festivāla mājas lapā, kā arī "Biļešu servisa" kasēs un internetā. Biļešu cena pieaugs no 14. jūnija.