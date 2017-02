Mūzikas namā "Daile" 19. aprīlī izskanēs pašmāju dziedātāja Ralfa Eilanda un Latvijas pirmā Regeja orķestra koncerts, kas būs veltījums leģendārajam jamaikiešu mūziķim un dziedātājam Bobam Mārlijam, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji.

Koncertā piedalīsies arī mūziķis Hype Man – Semijs Dredloks (Sammy Dreadlocks) no Lielbritānijas.

Kā uzsver koncerta rīkotāji, regeja mūzika Ralfam Eilandam bijusi tuva jau no bērnības, un tieši Bobs Mārlijs bija pirmais, ko viņš no šī žanra klausījies. Īpašu atzinību Eilands izpelnījās televīzijas šovā "Izklausies redzēts", izpildot leģendāro dziesmu "No Woman, No Cry". Šie panākumi kalpoja kā viens no motivatoriem izveidot šovu ar populārākajām Boba Mārlija dziesmām.

"Divpadsmit gadu vecumā pirmoreiz dzirdēju Bobu Mārliju un sapnis par koncertu radās jau toreiz. Kad satiku basistu Skripu (Ivo Stankēvčs), kuru daudzi uzskata par numur viens regeja basistu Latvijā, nonācām pie domas, ka jāveido Regeja orķestris, jo mums Latvijā tāda nebija. Šis koncerts būs tīra manta – autentisks regejs bez liekiem piemaisījumiem," stāsta Eilands. Paralēli koncerta gatavošanai mūziķis raksta arī oriģināldziesmas topošajam albumam.

Biļetes jau iegādājamas "Biļešu paradīzes" kasēs visā Latvijā un internetā.