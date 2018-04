16. jūnijā otro gadu Ropažu estrādē norisināsies "R&B Blues festivāls, starp kura māksliniekiem būs "BB & The Blues Shacks" no Vācijas, kā arī Ziemeļāfrikāņu izcelsmes dziedātāja Bonita Nīsena (Bonita Niessen), portālu "Delfi" informē festivāla organizatori no " Latvian Blues Band ".

Grupa "BB & The Blues Shacks" jau 28 gadus savus Eiropas un aizjūras zemju klausītājus valdzina ar unikālu blūza un soulmūzikas savienojumu. Savas karjeras laikā spēlējuši kopā ar tādām zvaigznēm kā Bobs Dilans, B.B. Kings, Elviss Kostello un citiem. "BB & The Blues Shacks" vokālais līderis Maikls Arlts (Michael Arlt) ir viens no pirmajiem blūza un soula dziedātājiem Eiropā.

Savukārt nesen izveidotā sadarbība ar dziedātāju Bonitu Nīsenu izpildījumam piešķir vēl izteiktāku stila autentiskumu. Bonitas dziedājums ir maigs, bet tajā pašā laikā spēcīgs, izpildīts ar sajūtu dziļumu un aizraujošu intensitāti.

"R&B Blues Festival" ietvaros uz skatuves kāps arī viena no labākajām Dānijas blūza grupām - "Chris Grey & The BlueSpand." Grupai raksturīgs enerģisks un spēcīgs muzikālais skanējums ar blūza, fanka, roka un soul elementiem.

"Chris Grey & The BlueSpand" trijotne jau kopšdarbības sākuma ir uzsvērusi, ka viņiem nav svarīgi sekot līdzi jaunākajiem "trendiem" un būt pārāk sarežģītiem. Mērķis ir ieklausīties savā intuīcijā, radot tādu mūziku, kāda pašiem patīk. To novērtē arī neskaitāmi klausītāji visā pasaulē - dziesmas no "Chris Grey & The BlueSpand" jaunākā albuma aktīvi atskaņo vairākas radio stacijas Eiropā, ASV, Kanādā, Austrālijā un citur.

Šogad uz Ropažu estrādes skatuves kāps arī atraktīvie blūzmeņi "Boogie Boys". Savas karjeras laikā grupa ir uzstājusies gandrīz visās Eiropas valstīs un ASV; viņu diskogrāfijā ir trīs studijas albumi. "Boogie Boys" kā atbalsta grupa ir ceļojusi kopā ar daudzām mūzikas zvaigznēm, piemēram, Shakin' Stevens, Reju Manzareke ("The Doors"), Ēriku Bērdonu ("The Animals"), Krisu Bārberu, Filu Gaju, Studbeikeru Džonu, Džeimsu Harmanu, Maiku Sančezu, Anu Popovicu un daudziem citiem.

Starp ārzemju viesmāksliniekiem festivālā varēs dzirdēt arī pašmāju grupu "The Swamp Shakers", kuru savulaik dibināja leģendārais rokenrola karalis Pits Andersons. Grupa izpilda "rockabilly"mūziku, kas radusies 50. gadu vidū Amerikas dienvidos, saplūstot "country" un "western", kā arī "hillbilly" ar "rhythm&blues".

Festivālā uzstāsies arī tā organizētāji, Latvijā un pasaulē pazīstamais blūzmeņu kolektīvs "Latvian Blues Band", izpildot pasaules labākās blūza dziesmas, kā arī oriģinālkompozīcijas.

Biļetes uz "R&B Blues Festival" var iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā, kā arī pie ieejas pasākuma dienā.

Plašāka informācija par festivāla norisi atrodama oficiālajā mājaslapā.