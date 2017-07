Iespaidīgais priekšnesums Daugavas krastā bija daļa no "Red Hot Chili Peppers" jaunās "The Getaway" koncerttūres, kura pēc mūzikas žurnāla "Pollstar" datiem ir viena no 2017. gada ienesīgākajām koncerttūrēm pasaulē.

Koncertā izpildīto dziesmu saraksts: "Can't stop", "Snow" ("Hey Oh"), "The Zephyr Song", "Dark Necessities", "Mommy, Where's Daddy?", "I Wanna Be your Dog", "Right on Time", "Go Robot", "Californication", "Red Hot Mama", "I Like Dirt", "Don't Forget Me", "The Power of Equality", "Higher Ground", "I Could Have Lied", "By the Way", "Angeles", "Goodbye Angels", "Give It Away".

"Red Hot Chili Peppers", kurā apvienojušies dziedātājs Entonijs Kīdiss (Anthony Kiedis), basģitārists Flī (Flea), bundzinieks Čads Smits (Chad Smith) un ģitārists Džošs Klinghofers (Josh Klinghoffer), pārdevusi vairāk nekā 80 miljonus albumu eksemplāru, bet pieci no grupas albumiem ieguvuši multiplatīna statusu.

Grupa nominēta 16 "Grammy" balvām, un no tām saņēmusi sešas, tostarp kategorijā "Labākais roka albums" par "Stadium Arcadium", "Labākais romūzikas izpildījums" – par singlu "Dani California", "Labākā rokdziesma" – par singlu "Scar Tissue" un "Labākais hārdroka vokāls" – par singlu "Give It Away". 2012. gadā apvienība tika uzņemta Rokenrola slavas zālē.