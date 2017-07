Pirms amerikāņu rokgrupas "Red Hot Chili Peppers" uz skatuves kāps ASV duets "Knower", kura priekšnesumā ar lielisku vokālu apvienots dabsteps un džezs, kā arī Latvijas indie rock talanti - "Carnival Youth", kuri pavisam nesen izdevuši albumu "Vienā vilcienā", un augusta beigās rīko koncertu Siguldas pilsdrupu estrādē.

"Red Hot Chili Peppers" ir viena no grupām, kas "Carnival Youth" dalībniekus iedvesmojusi kopš pamatskolas laikiem, kad "peperi" regulāri skanējuši viņu mūzikas atskaņotājos. "Esam ļoti pagodināti, ka varēsim dalīt vienus skatuves dēļus un iesildīt klausītājus meistariem, kas mūsu klātbūtnei koncertā paši personīgi uzspieduši apstiprinošu zīmogu. Kā mēdz teikt - by the way I try to say I'll be there," priecīgi komentē "Carnival Youth".

Ieejas apmeklētājiem tiks atvērtas plkst. 17.00. "Carnival Youth" uzstāšanās paredzēta plkst. 19.00, plkst. 20.00 uz skatuves kāps "Knower", savukārt no plkst. 21.45 līdz pusnaktij uzstāsies "Red Hot Chili Peppers ".

"Red Hot Chili Peppers" ieradīsies Latvijā pasaules koncerturnejas ietvaros, kas seko augsti novērtētā "The Getaway" albuma iznākšanai šovasar. Sešu "Grammy" balvu ieguvēju 11. studijas albums ir ierindojies mūzikas aptauju un topu pirmajās vietās visā pasaulē, kā arī 1. vietu "Billboard" albumu topā.

Pēdējās biļetes uz "Red Hot Chili Peppers" vienīgo koncertu Baltijas valstīs pieejamas "Biļešu servisa" kasēs un internetā.