18. februārī "Arēnā Rīga" ar 3D šovu uzstāsies elektroniskās mūzikas pionieri "Kraftwerk", kas Rīgā viesosies koncerttūres ietvaros, portālu "Delfi" informē pasākuma rīkotāji.

Divu stundu garā priekšnesuma laikā izskanēs visi grupas pazīstamākie hiti: "The Man-Machine", "Spacelab", "The Model", "The Robots", "Autobahn", "Computer Love", "Tour de France", "Radioactivity", "Aero Dynamik", "Boing Boom Tschack" u.c. Muzikālo priekšnesumu papildinās augstas izšķirtspējas 3D projektori. Pilnvērtīga trīsdimensiju efekta izbaudīšanai katrs koncerta apmeklētājs saņems speciālas brilles.

Šī ir vērienīgākā "Kraftwerk" koncerttūre kopš 2013. gada un savā ziņā turpina viņu šī gada maijā iznākušajā koncertkolekcijā "3-D The Catalogue" dokumentēto. Audio un video materiāli apkopo virkni grupai zīmīgu uzstāšanos muzejos un koncertzālēs laika posmā no 2012. līdz 2016. gadam. Kolekcija pieejama vairākās variācijās: kā četru Blu-ray disks (ar 228 lpp. grāmatu), astoņu CD vai deviņu vinila plašu komplekts.

Sešdesmito gadu nogalē izveidotais kvartets, kura galvenais radošais spēks ir Diseldorfas konservatorijas absolventi Ralfs Hiters un Florians Šneiders, ietekmējuši ārkārtīgi plašu mūsdienu muzikālo žanru amplitūdu - no Detroitas tehno līdz hiphopam, no EDM līdz datorizētam sintpopam. "New Order" un Madonna adaptējuši viņu kompozīcijas saviem sempliem, "Coldplay" izmanto "Computer Love" motīvu savam hitam "Talk", bet Deivids Bovijs pat nosauca dziesmu Šneidera vārdā.

Sākotnēji eksperimentējot vācu krautroka žanrā, septiņdesmito gadu vidū "Kraftwerk" pievērsās elektroniskās mūzikas radīšanai. Izmantojot sintezatorus, bungmašīnas, balss pārveidotājus, semplerus, kā arī pašu radītus instrumentus, viņi slavenajā "Kling Klang" mājas studijā pamazām attīstīja tikai sev raksturīgu stilu, ko nodēvē par "robotu popu". Lipīgas melodijas, kuras mijas ar ritmu, kas atkārtojas, un izteikti industriāli elektronisks skanējums ar atsvešināti pārveidotu "robota" vokālu ir tipisks grupas rokraksts.

Pirmo plašāko atpazīstamību kvartets ieguva ar albumu "Autobahn" (1974), kam sekoja "Trans-Europe Express" (1977) un "Man-Machine" (1978). Astoņdesmitajos līdz ar albumiem "Computer World" un "Electric Cafe" grupas skanējumā parādījās arī mazliet liriskākas notis. Kopumā grupa izdevusi 10 studijas albumus, divus koncertierakstus un vienu remiksu albumu.

Lai arī "Kraftwerk" dalībnieki atzinušies, ka vislabāk jūtas savā "Kling Klang" studijā, kur atkal un atkal perfektā rūpībā tiek slīpēts skanējums, koncerti vienmēr bijuši nozīmīga viņu izpausmes daļa. Taču arī tad skaņai un vizuālajam vēstījumam jābūt nostrādātam līdz absolūtām niansēm, tāpēc kvartetu nevar dēvēt par intensīvi koncertējošu un katra viņu uzstāšanās ir patiešām īpašs, labi izplānots šovs.

Biļešu pārdošana visā "Biļešu serviss" kasēs un internetā sākas piektdien, 6. oktobrī, pulksten 10.00. Pirmo biļešu cena - no 39 eiro.