Šajā turnejā Adamsu un grupu pavada aptuveni 40 cilvēku liels personāls, kas sešos kravas automobiļos atvedīs skaņas un gaismas aparatūru, un platformāta videoekrānu. Interesanti, ka videoinstalāciju pamatā ir paša Braiena Adamsa uzņemtas fotogrāfijas.

Izlase "Ultimate" klajā nāca 2017. gada novembrī. Tajā iekļautas dziesmas, ko Braiens Adamss radījis no 1980. līdz 2017. gadam, kā arī divas pilnīgi jaunas kompozīcijas "Ultimate Love" un "Please Stay".

Dziedātāja debijas albums "Bryan Adams" iznāca 1980. gadā, bet pasaules slavu atnesa 1983. gadā izdotais "Cuts Like a Knife".

Kopš tā laika radīti daudzi hiti: "Summer of '69", "Run to You", "Kids Wanna Rock"," Somebody, One Night" "Love Affair", "It's Only Love", "Cuts Like a Knife"," Can't Stop This Thing We Started", "18 til I Die", "The Only Thing That Looks Good On Me", "When You're Gone", "Cloud Nr. 9", "Back To You", "Let's Make a Night To Remember", "Please Forgive Me, (Everything I Do) I Do It For You", "All For Love" un citas.

Vairāk nekā 30 gadu garās karjeras laikā izdoti 13 studijas albumi, virkne izlašu un koncertierakstu, kas kopumā pārdoti vairāk nekā 100 miljonos kopiju. Viņa dziesmas pabijušas pirmajās vietās vairāk nekā 40 valstu topos. Ar vairākām koncertturnejām apmeklētas desmitiem valstu un seši kontinenti.

Biļetes pieejamas visā "Biļešu servisa" kasēs un internetā.