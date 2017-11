Rīgā atgriezīsies siržu lauzējs Džeimss Blants

2018. gada 20. maijā pasaules koncertturnejas "The Afterlove Tour" ietvaros "Arēnā Rīga" uzstāsies britu mūziķis Džeimss Blants - superhitu "You're Beautiful" un "Goodbye My Lover" autors, portālu "Delfi" informē koncerta rīkotāji no "Bravo Events".