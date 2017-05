Šā gada 1. novembrī "Arēnā Rīga" uzstāsies slavenā somu čellistu apvienība "Apocalyptica", portālu "Delfi" informēja koncertu rīkotāji no "Bravo Events".

Koncertā mūziķi izpildīs programmu, kas viņus padarīja slavenus pirms 20 gadiem – "Apocalyptica plays Metallica by four cellos". Skatītājiem grupa sola jaunu un pārdomātu šovu, kā arī augstu tehnisko līmeni.

Albums "Apocalyptica plays Metallica by four cellos" tika izdots 1996. gadā un dažās nedēļās padarīja mūziķus pazīstamus pasaules mērogā. Viņu radošā biogrāfija sākusies kā eksperiments –konservatorijas studenti, grupas "Metallica" fani, nolēmuši izpildīt dažas no savas mīļākās grupas dziesmām, izmantojot tikai čellus. Jau pirmās uzstāšanās reizes pavadīja milzu panākumi. 1995. gadā grupa "Metallica", novērtējusi jauno mūziķu meistarību, uzaicināja viņus par savu koncertu iesildītājiem Somijas turnejas laikā. Drīz pēc tam "Apocalyptica" sāka darbu pie pirmā albuma "Apocalyptica plays Metallica by four cellos".

Mūzikas kritiķi grupas debijas albumu nosauca par "jaunu vārdu smagajā mūzikā" un "gada galveno izdevumu mūzikā". Albums bija tik veiksmīgs, ka vēlāk mūziķiem nācies pūlēties, lai sagrautu stereotipu, ka ""Apocalyptica" ir uz čelliem spēlēta "Metallica"". Grupa savā repertuārā iekļāva ne vien rokmūzikas hitu kaverversijas, bet arī savas kompozīcijas un klasisko skaņdarbu rokmūzikas versijas. Mūziķi sadarbojās ar simfoniskajiem orķestriem, pieaicināja vokālistus un eksperimentēja ar skanējumu. Īpašais čella radītais emocionālais fons un tā skaņa, kā arī rokmūzikas un metāla melodiju simbioze ar instrumentu klasisko skanējumu radīja jaunu, unikālu mūzikas žanru.

Pēc 20 gadiem "Apocalyptica" nolēmusi "atgriezties pie saknēm" un piedāvāt skatītājiem programmu, kas pilnībā sastāv tikai no grupas "Metallica" hitiem.