Koncerta īpašie viesi būs Udo Dirkšneidera senie draugi no britu grupa "Raven".

Kopā ar grupu "Dirkschneider" Udo izpildīs "Metal Heart", "Princess Of The Dawn" un, protams, "Balls To The Wall". Koncerttūrei dots nosaukums "Back To The Roots Part II", un tās divas stundu garajā programmā atlasīts viss labākais no 10 albumiem, kas tapuši Dirkšneidera un "Accept" sadarbības periodos.

Pats Udo Dirkšneiders stingri nosolījies, ka pēc šīs turnejas viņš nekad un nekādos apstākļos vairs nedziedās nevienu no "Accept" perioda dziesmām: "Es, protams, zinu, ka ļaudīm patīk dzirdēt "Accept" dziesmas manā izpildījumā, bet es tomēr vēlos to beigt. Vēlos aizvērt kā grāmatu, pasakot: "Lieliska, bet tā nu ir galā. Esmu to izlasījis!" Dzīvē kādreiz pienāk brīdis, kad tev kaut kas ir jāpabeidz. Es vēlos pabeigt visu, kas saistīts ar "Accept". Un šī būs pēdējā reize."

Udo Dirkšneiders kļuva pazīstams 70.gadu beigās un 80. gadu sākumā, kā strauju karjeru gūstošas grupas "Accept" līdzdibinātājs un solists. Virkne spožāko "Accept" hitu tapuši tieši ar solistu Dirkšneideru. 80.gadu otrajā pusē viņa un "Accept" ceļi šķīrās, lai vēlāk atkal periodiski krustotos.

Pēc "Accept" atstāšanas Dirkšneiders izveidoja jaunu apvienību "U.D.O.", ar kuru ierakstījis kopumā 15 albumus. Pazīstamākie hiti ir "Animal House", "Timebom" un "Man And Machine", bet, kā jau uzsvērts sākumā, turpmāk Udo Dirkšneidera sniegumā būs dzirdams tikai "U.D.O." repertuārs.

"Back To The Roots Part II" tapusi pateicoties milzīgai fanu atsaucībai. Kad 2016. gada rudenī beidzās iepriekšējā turneja "Back To The Roots", kuras ietvaros divas trešdaļas koncertu bija pilnībā izpārdoti, Udo un viņa mūziķi saņēma daudzas vēstules ar aicinājumiem turpināt. "Neskaitāmas balsis pieprasīja vēl, ienāca neskaitāmi pieprasījumi pēc daudziem "Accept" klasiskajiem hitiem, kurus pagājušās tūres laikā mēs nenospēlējām," komentē Dirkšneiders.

Panākumu un tik kaismīgu aicinājumu iedevesmoti, "Dirkschneider" nolēma, ka fani pelnījuši vēl pēdējo iespēju. Vēlreiz rūpīgi pārskatot visu dziesmu programmu, tika atlasītas pašas, pašas pieprasītākās kompozīcijas, lai iepriecinātu pēc iepējas plašāku klasiskās "Accept" daiļrades cienītāju pulku.

