Šā gada 3. jūnijā klubā "One One" (Šarlotes iela 18a) pulksten 22.00 norisināsies tumšā tehno un trokšņu mūzikas koncerts, piedaloties dāņu māksliniecēm Puce Mary un SØS Gunver Ryberg, portālu "Delfi" informēja festivāla " Skaņu mežs " pārstāvji.

Dāņu tumšā tehno producente un skaņu māksliniece SØS Gunver Ryberg nāk no akadēmiskas vides, ir ieguvusi Dānijas Komponistu savienības un Dānijas Valsts mākslas fonda apbalvojumus. Mūziķes daiļradē nereti saklausāmi krustpunkti starp elektronisko mūziku un skaņu mākslu. Viņas mūzikā izmantoti uzstājīgi industriāli ritmi un tehno estētika pretstatā ar smalki veidotām tekstūrām un tembriem.

Viņas debijas ieraksts – minialbums "AFTRYK", kas izdots producenta Semjuela Keridža (Samuel Kerridge) izdevniecības "Contort" paspārnē, sastāv no četriem skaņdarbiem, kuru radīšanā izmantoti vides ieraksti no kāda Arktiskā okeāna arhipelāga kalna iekšienes, kas tiek ievīti ritmiskās mūzikas formās. ''Es vēlos pētīt un vēstīt par lietu iekšējo un ārējo dabu, lai apstrīdētu realitāti, laiku un telpu," savu debiju komentē pati māksliniece. ""AFTRYK" būtība ir par transformāciju, dziedināšanu un apziņas stāvokļa izaicināšanu. Vislabāk baudīt to skaļi un tieši.''

SØS Gunver Ryberg producēšanas un performanču karjera izceļas ar daudzveidību – laikmetīgā kompozīcija, akusmātiskā mūzika, instalācijas, dejas un performanču māksla, pasūtījuma darbi Dānijas Karaliskajai bibliotēkai un, protams, regulāras dzīvās uzstāšanās, kas tiek atzītas par to īpašo intensitāti. Viņa ir uzstājusies tādās pazīstamās elektroniskās mūzikas norisēs un institūcijās kā festivālā "Berlin Atonal", "Boiler Room" un klubos "Tresor" un "Berghain" Berlīnē, taču nereti veido arī skaņas instalācijas galerijās un pamestās telpās.

Foto: Publicitātes attēls.

Puce Mary (īstajā vārdā Frederike Hofmeijere) ir trokšņu mūziķe un tumšās ambientās mūzikas producente no Dānijas. Mūziķes ieraksti izdoti izdevniecībās "Posh Isolation", "iDEAL Recordings", "Ascetic House" un "Freak Animal", kā arī veidoti sadarbībā ar tādiem trokšņmūzikas māksliniekiem kā Loke Rābeks (Loke Rahbek), Dens Johansons (Dan Johansson) un "Sewer Election". Viņa ir arī projektu "JH1.FS3" un "Body Sculptures" dalībniece.

Puce Mary sevi sākotnēji pieteica ar 2010. gadā pagrīdes izdevniecību kasetēm "Piss Flowers" un "Lucia", kurām sekoja 2011. gada albums "The Closed Room", kas ietver kritiķu atzinību guvušo un 21 minūti garo skaņdarbu "Iron Tulip". "Saltais, apokaliptiski ambientais skaņdarbs klausītājam atklājas pakāpeniski, taču jau no sākuma tā neatņemama sastāvdaļa ir augošs nemiers, līdz masīvās skaņas vibrācijas kļūst visaptverošas un rosina nebeidzamības sajūtu. Veids, kādā Puce Mary izmanto pulsējošu basa līniju, glitch jeb bojāta signāla efektu un citas "deformējošas" skaņas, allaž ir atmosfēriski suģestīvs, nevis tehnisks un tukšs," raksta "Skaņu mežs" pārstāvji.

Tiktāl veiksmīgākais Puce Mary solo darbs ir 2016. gada albums "The Spiral", kurā viņa spējusi apvienot pagrīdes mūzikas bezkompromisa intensivitāti ar kompozicionālu kontroli – žurnāls "The Wire" to nodēvējis par vienu no 50 gada labākajiem ierakstiem.

Pasākums turpina "Skaņu meža" koncertsēriju "Ziemeļnieces eksperimentālajā mūzikā", kas ilgst visu 2017. gadu un iepazīstina ar izcilām Ziemeļvalstu mūziķēm. Projekts ilustrē faktu, ka Ziemeļvalstu eksperimentālajā mūzikā, kas citviet ir vīriešu dominēts lauks, ar panākumiem darbojas ievērojams skaits sieviešu. Biļetes iepriekšpārdošanā pieejamas no 28. aprīļa portālā "Bezrindas".