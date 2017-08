Ceturtdien, 10. augustā, Vecrīgas bāru "Shot Cafe" un "Cartel" āra skatuvē koncertu sniegs serbu garāžroka/postpanka trio "Repetitor", portālu "Delfi" informē "I Love You Records" pārstāve Dace Volfa.

Ar trīs studijas albumiem un vairākām Eiropas koncertturnejām, "Repetitor" ir izveidojuši savu muzikālo rokrakstu, kas apvieno jaudīgu rokenrolu, postpanku un visu, kas rodams starp šiem rokmūzikas žanriem, raksta Volfa. Kā sola koncerta rīkotāji, klausītāju sagaida pērkondārdoša skaņas siena, kuru rada ģitārists Boriss, basģitāriste Ana-Marija un bundziniece Milēna. Visi trīs grupas dalībnieki ir arī vokālisti, un viņu dzīvo priekšnesumu var raksturot kā "viens par visiem, visi par vienu".

Kopš pirmā albuma "Sve što vidim je prvi put" (2008) izdošanas "Repetitor" salīdzināti ar "The Stooges", "Nirvana", "Sonic Youth", "Swans" un uzstājušies daudzos Eiropas klubos un festivālos, kā arī Ķīnā un Krievijā, visur sajūsminot klausītājus un mūzikas kritiķus. Grupas nākamos albumus "Dobrodošli na okean" (2012) un "Gde ćeš" (2016) izdeva Slovēnijas apgāds "Moonlee Records".

"Viņi liek jums iemīlēties ģitārrokā atkal un atkal un, šķiet, pašlaik ir viena no labākajām ģitārroka grupām uz planētas. Viņi ir 21. gadsimta "Nirvana", kas ir ieradušies, lai glābtu rokmūziku," rakstījis Džons Robs, mūzikas bloga "Louder Than War" (Lielbritānija) autors.

"Viņi ir haotiski un dusmīgi – nevis tēlojot, kā uz mūzikas skatuves ir pieņemts, bet viņi patiešām ir ellīgi nikni," raksta Lorīna Douna no mūzikas bloga "The Line of Best Fit" (Lielbritānija).

"Repetitor" koncerts notiks 10. augustā "Cartel Bar" un "Shot Cafe" āra skatuvē Vecrīgā, Torņa ielā 4. Koncerta īpašie viesi būs Latvijas grupa "Art of Keeping Secrets" (AOKS), kas uzstāšanos sāks plkst. 20.30, bet "Repetitor" kāps uz skatuves plkst. 21.40. Ieeja bez maksas.