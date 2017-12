Ekstravagants skatuves tēls, huligāniska uzvedība un enerģētiski piesātināta mūzika, kas pārkāpj jebkādu žanru robežas un nicinoši izturas pret sabiedrībā pieņemtajām normām – šādi "Gogol Bordello" uzstāšanos apraksta koncerta rīkotāji.

Ik gadu multinacionālais kolektīvs nospēlē ap diviem simtiem koncertu, no kuriem liela daļa ir pilnībā izpārdoti, gluži tāpat kā grupas iepriekšējā uzstāšanās Rīgā. Kā sola koncerta organizatori, 'Gogol Bordello" atgriezīsies koncertzālē "Palladium", piedāvājot karstas dejas, vīna šaltis un pilnu jaunā albuma "Seekers and Finders" dziesmu listi.

"Gogol Bordello" ir gluži kā multikulturālisma manifestācija – grupa ir radusies "visu iespēju zemē" ASV, tās līderis un iedvesmotājs ir dzimis Ukrainā, savukārt pārējo raibo kompāniju sastāda pārstāvji no Krievijas, Baltkrievijas, Etiopijas, Ekvadoras, kuri par savu dzīvesveidu uzskata pankroku, savukārt muzikāli dod priekšroku dzīvīgai vodeviļai, romantiskiem čigānu motīviem un brīžiem brutālam ļembastam. Pat, ja galvenokārt dziesmu teksti izskan tīrā angļu valodā, neizbēgami ir akcenti, ko saliek slāviskās un arī jidiša ietekmes. Uzdzīves apdziedāšana un bohēmas slavināšana – "Gogol Bordello" ir ceļojoša ballīte, kurai pretoties nespēj neviens pilnasinīgas mūzikas cienītājs.

Pasaules ietekmīgākie mediji "Gogol Bordello" ir veltījuši visdažādākos vārdus, no absolūtas sajūsmas līdz pilnīgai neizpratnei. Briti "The Independent" šo jestro kompāniju salīdzina ar "Balkānu – Amerikas The Pogues", velkot paralēles ar brīvdomātāja īra Šeina Makgovana grupu, kas savā ziņā iedvesmojusi arī "Gogol Bordello" tapšanu. "The Pichfork" sajūsminās par grupas līdera Eižena Hica (Eugene Hütz - Jevgeņijs Nikolajevs – ir arī grupas izveidotājs un tajā pašā laikā arī skandalozākais dalībnieks, kas savulaik ASV ieradies kā politiskais bēglis, pēc tam pat pamanījies iepīties tiesvedības procesos ar agrākajiem "Gogol Bordello" mūziķiem) harizmu, kas kārtējo reizi iezīmē pankiem tik raksturīgo "mēs pret viņiem" pozīciju, "Wall Street Journal" atzīmē "Gogol Bordello" talantu un spēju apvienot Austrumeiropas noskaņas ar klasisko pankroku, kas noved pie "pašas mežonīgākās uzstāšanās, kādu vien var iedomāties". "Gogol Bordello" ir apvienība, kas, kaut reizi redzēta klātienē, neatstāj vienaldzīgos – par to gan ir pārliecināts gandrīz ikviens mūzikas apskatnieks.

Provokācijas ir "Gogol Bordello" pastāvēšanas stūrakmens, savukārt enerģiskas un dzīvi apliecinošas melodijas, kā arī ciniski uzjautrinoši teksti – šīs apvienības firmas zīme. Savas muzikālās darbības laikā "Gogol Bordello" ir izdevuši desmit pilnmetrāžas albumus, paguvuši pagozēties vairākās augstas raudzes un arī alternatīvajā scēnā novērtētās filmās, kā arī nospēlēt jau tūkstošiem koncertu, vienlaikus nepazaudējot tikai sev vien raksturīgo skanējumu un attieksmi. Rīgā mūziķi ieradīsies sava jaunākā albuma noskaņās, bagāžā ņemot līdzi arī labākās dziesmas no pašiem iemīļotākajiem albumiem.

Biļetes uz "Gogol Bordello" koncertu koncertzālē "Palladium Riga" 20. maijā varēs iegādāties "Biļešu serviss" kasēs un internetā no 21. decembra. Pirmo biļešu cena būs sākot no 29 eiro.