12. oktobrī nepieradinātās mūzikas festivālā "Skaņu mežs" uzstāsies Tērstons Mūrs (Thurston Moore) – indīroka grupas "Sonic Youth" (grupas darbības laiks 1981-2011) līderis, portālu "Delfi" informē festivāla rīkotāji.

Žurnāls NME "Sonic Youth" nodēvējis par vienu no mūsdienu ietekmīgākajām rokgrupām, savukārt Mūrs mūzikas medijos vairākkārt ir dēvēts par vienu no visu laiku labākajiem ģitāristiem. Mūziķis uz skatuves kāps kopā ar zviedru eksperimentālās mūzikas zvaigzni Matsu Gustavsonu (Mats Gustafsson).

Kā ziņo festivāla rīkotāji, centrālie festivāla "Skaņu mežs" koncertvakari noritēs 12. un 13. oktobrī mūzikas namā "Daile".

Žurnāls "Rolling Stone" 2004. gadā ierindoja Tērstonu Mūru starp visu laiku labākajiem ģitāristiem, savukārt 2012. gadā žurnāls "Spin" publicēja sarakstu ar 100 visu laiku labākajiem ģitāristiem, ierindojot Tērstonu Mūru pirmajā vietā.

Tērstons Mūrs grupu "Sonic Youth" dibināja 1981. gadā kopā ar dzīvesbiedri Kimu Gordonu (Kim Gordon), kas grupā dalīja vokāla pienākumus un spēlēja basģitāru, kā arī ģitāristu Lī Ranaldo (Lee Ranaldo). Grupas skanējumu ietekmēja nupat no dzīves aizgājušā avangarda komponista Glena Brankas (Glenn Branca) mūzika, kā arī haotiskā un trokšņainā Ņujorkas "no wave" kustība, taču grupa piedzīvoja krietni lielāku atpazīstamību nekā šīs pagrīdes mūzikas parādības – kritiķis Tomass Erlevains (Thomas Erlewine) nodēvējis grupas karjeru par vienu no negaidītākajiem amerikāņu rokmūzikas panākumu stāstiem, savukārt žurnāls "Rolling Stone" nodēvējis to par "vienu no visu laiku labākajām un inovatīvākajām ģitārmūzikas grupām", citkārt rakstot, ka "rokmūzika vēl nekad līdz šim nav pieredzējusi tādu grupu kā "Sonic Youth"". Medijs "Diffuser" uzsver, ka "Sonic Youth" stipri ietekmējuši arī tādas grupas kā "Nirvana", "Flaming Lips", "Blonde Redhead" un "Sigur Ros".

Grupas skanējumu raksturoja pankroka ietekmētas indīroka dziesmas, kas nereti ietvēra ilgstošas instrumentālas atkāpes ar uzsvaru uz netradicionāli uzskaņotām vai preparētām ģitārām un ietekmēm no dažādiem eksperimentālās mūzikas apakšžanriem. Arī sasniedzot plašu atpazīstamību (piemēram, sniedzot galveno uzstāšanos 1995. gada festivālā "Lollapalooza"), grupas dalībnieki turpināja tās skanējumā ieviest - un citādi popularizēt – savas eksperimentālās mūzikas intereses. Pēc Mūra un Gordonas pāra attiecības izbeigšanās izjuka arī "Sonic Youth", taču grupas dalībnieki piervērsušies solo karjerām. Mūrs dibinājis rokgrupas "Chelsea Light Moving" un "Thurston Moore Group", taču arī pamatīgāk pievērsies saviem eksperimentālās mūzikas projektiem.

Pastāvīgākais no šiem projektiem ir viņa duets ar zviedru eksperimentālās mūzikas multitalantu Matsu Gustavsonu (Mats Gustafsson) – duets tiktāl izdevis jau četrus albumus: "Play Some Fucking Stooges", "Hit the Wall!", " Vi Är Alla Guds Slavar" un "Live At Henie Onstad Kunstsenter". Duets arī ierakstījis kopīgu albumu ar pērnā "Skaņu meža" viesiem – troksņu mūziķi Merzbow un bundzinieku Balāžu Pāndi (Balázs Pandi). Gustavsons ar "Sonic Youth" pilnā sastāvā sadarbojies vēl pirms grupas izjukšanas.

Matss Gustavsons ir šobrīd Austrijā dzīvojošs zviedru mūziķis un komponists, kas spēlē baritonsaksofonu, soprānsaksofonu, paša ingudroto instrumentu "fluteophone", kā arī virkni elektronisku instrumentu. Gustavsona vispazīstamākie projekti aiz viņa solo karjeras ir ansambļi The Thing un Fire! (vai dalībnieku skaitā krietni apjomīgākais ansamblis Fire! Orchestra), kas abi savā darbībā apvieno improvizētās mūzikas elementus ar dažādu rokmūzikas apakšžanru struktūrām un melodijām. Gustvasons sākotnēji kļuva pazīstams kā tehniski izcils frīdžeza un brīvās improvizācijas mūziķis, un šīs mūzikas formas spēlē vēl šobaltdien, taču pēdējo gadu laikā viņš tiecies iemēģināt roku teju visos arhetipiskajos eksperimentālās mūzikas žanros, ieskaitot krautroku, minimālismu, avangarda metālu, trokšņu mūziku un mūsdienu kamermūziku – nupat festivālā "Tectonics Glasgow" diriģenta Ilana Volkova (Ilan Volkov) vadībā tika izpildīta Gustavsona kompozīcijas "PLUGS" paplašināta versija. Gustavsons ir sadarbojies ar izteikti dažādīgu mākslinkeu klāstu, sākot ar Dereku Beiliju (Derek Bailey) un beidzot ar "Four Tet".

2018. gadā "Skaņu mežs" notiek 16. reizi. Centrālie festivāla koncertvakari noritēs 12. un 13. Oktobrī mūzikas namā "Daile". Festivāla mūziķi tiks izziņoti tuvāko mēnešu laikā.

Biļetes uz festivālu iespējams iegādāties "Biļešu servisa" kasēs un internetā.